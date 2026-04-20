Tahirys Dos Santos - DR FC Metz
Tahirys Dos Santos - DR FC Metz

Rescapé du drame de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe pro à Metz

Metz20 avr. , 17:10
parClaude Dautel
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Dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier dernier, Tahirys Dos Santos et sa compagne ont été grièvement brûlés lors du dramatique incendie à Crans-Montana qui a fait 41 morts. Ce lundi, et après avoir passé de nombreuses semaines à l'hôpital, le jeune footballeur a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz.
« Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents. Ils ont fait énormément de sacrifices pour que j’en arrive là aujourd’hui, et rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir », a confié Tahirys Dos Santos après avoir paraphé son contrat avec Metz.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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63282035622537
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Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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293078153456-22
16
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2530510152539-14
17
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18
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