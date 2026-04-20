Rescapé du drame de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe pro à Metz

Lol même dans l'optique ou ce genre de départ se réalise il part pas à moins du double de ce montant ridicule quand on voit ce que les anglais sont prêts à payer pour des chèvres comme Isak ou Wirtz ...
Donne le tournis? Ils ont juste joue à 11 derriere et sont sortis sur contre .tu parles d'un foot etincelant.on a été absent en début de match on rate un penalty, Ramos le tire mal.C'est tout mais Lyon c'est pas fini, vous n'etes pas encore en LDC
Ils ont enchaîné pile 4 victoires après celle contre le PSG, espérons qu'on fasse de même avec les 4 match restant de championnat 😆
Toujours aussi objectif les lyonnais, toujours à pigner contre les arbitres
Et vous allez perdre contre Rennes dans 2 semaines
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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Une signature chargée d'émotion ♥️