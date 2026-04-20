Rescapé du drame de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe pro à Metz

Dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier dernier, Tahirys Dos Santos et sa compagne ont été grièvement brûlés lors du dramatique incendie à Crans-Montana qui a fait 41 morts. Ce lundi, et après avoir passé de nombreuses semaines à l'hôpital, le jeune footballeur a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz.

« Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents. Ils ont fait énormément de sacrifices pour que j’en arrive là aujourd’hui, et rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir », a confié Tahirys Dos Santos après avoir paraphé son contrat avec Metz.