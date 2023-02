Zidane, une porte se referme et ce n’est pas le PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane aimerait reprendre du service cet été.

L’homme aux trois victoires finales en Ligue des Champions était la priorité du Paris Saint-Germain l’été dernier afin de succéder à Mauricio Pochettino. Après de longues et intenses négociations, Zinedine Zidane avait finalement refusé la proposition du PSG, espérant un signe de l’Equipe de France après la Coupe du monde. Le pari de « Zizou » a été perdant puisque les Bleus ont atteint la finale du Mondial et Didier Deschamps a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec la Fédération française de football. Zinedine Zidane est donc de nouveau sur le marché, une aubaine pour le Paris Saint-Germain en cas de départ de Christophe Galtier en fin de saison. L’Emir du Qatar rêve toujours du champion du monde 1998, lequel a toutefois de nombreux courtisans. En Angleterre, Chelsea pense notamment à lui en cas de limogeage -probable à moyen terme- de Graham Potter.

Zidane a peu de chances de signer en Angleterre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

L’ancien entraîneur de Brighton ne parvient pas pour le moment à obtenir les résultats espérés avec Chelsea et se retrouve plus menacé que jamais après la défaite de son équipe face à Tottenham dimanche après-midi. Pour le remplacer, Chelsea a coché plusieurs noms et celui de Zinedine Zidane arrive tout en haut de la liste. Est-il alors crédible de voir l’ancien entraîneur du Real Madrid débarquer chez les Blues ? A priori, non. C’est tout du moins l’avis de son ancien coéquipier en Equipe de France, Emmanuel Petit, lequel a fait savoir au micro de Boyle Sports qu’il ne croyait pas du tout en une éventuelle signature de « Zizou » à Chelsea. « Zidane ne parle pas anglais donc ce n’est pas le bon choix pour Chelsea, avec tout le respect que je dois à mon ancien coéquipier » a brièvement fait savoir Emmanuel Petit, pour qui il n’y a donc aucune chance de voir l’ancien meneur de jeu des Bleus débarquer en Angleterre dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour le PSG ou encore la Juventus Turin, régulièrement associés à Zinedine Zidane ces dernières semaines et qui n’ont donc pas à craindre l’éventuelle menace de la Premier League dans ce dossier.