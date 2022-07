Xavi a encore bien travaillé, Koundé arrive au Barça

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone poursuit son impressionnant mercato cet été. Après Lewandowski ou Kessié, le club catalan va accueillir Jules Koundé dans les prochaines heures. Le Barça et Séville sont tombés d'accord. Un transfert du en grande partie à Xavi.

Brique par brique, le FC Barcelone reconstruit un effectif de qualité pour retrouver les sommets. Oubliés les dettes qui avaient causé bien des tracas aux Blaugranas lors de l'été 2021. Un an plus tard, le Barça peut de nouveau se tourner vers l'avenir. En quelques mois, les Catalans ont retrouvé un jeu collectif de qualité sous l'impulsion de leur jeunes pépites Pedri et Gavi ainsi que leur entraîneur Xavi Hernandez. Ne manquait plus que des éléments à forte valeur ajoutée pour faire franchir un pallier à cette jeunesse catalane. Ils sont arrivés en la personne de Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen.

Tout est ok pour le transfert de Koundé, merci Xavi !

Et, ce n'est pas fini. Sur leur lancée, les Catalans vont aussi renforcer leur défense centrale avec Jules Koundé. Le jeune défenseur français du FC Séville est convoité de toutes parts cet été, en particulier par Chelsea et le Barça. Mais, les Blaugranas vont remporter leur bataille face aux Blues dans les prochaines heures et s'offrir l'international français de 23 ans. Fabrizio Romano indique en effet que tout est finalisé dans le dossier et que Xavi a beaucoup compté pour renverser la situation.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB



Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

« Jules Koundé à Barcelone, c'est parti ! Accord verbal maintenant acté avec Séville après cette longue saga et nouvelles négociations aujourd'hui, en attendant de le faire signer bientôt. Jules Koundé s'est mis d'accord personnellement avec le Barça depuis le week-end dernier, contrat prêt. Xavi, facteur clé à nouveau », a t-il posté sur Twitter. Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi enchaîne les miracles et continue de mettre en place son projet pour le club catalan. Les joueurs adhérent et les recrues arrivent. De quoi faire de nouveau peur en Europe la saison prochaine ?