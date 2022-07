West Ham se régale avec les tuyaux du PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'embourbe dans le dossier Gianluca Scamacca, et West Ham en profite pour faire une très belle offre à Sassuolo. Luis Campos ne va pas aimer.

Recruteur hors pair, Luis Campos sait bien que le marché des transferts ne permet pas de réussir toutes les opérations, même quand on a un carnet d’adresses comme le sien, et un carnet de chèques comme celui du Paris SG. Il y a plusieurs joueurs que le dirigeant portugais aimerait faire venir, mais les accords ne tombent pas. L’échec se prépare dans la piste Milan Skriniar, et la tension monte avec Renato Sanches, qui n’en peut plus d’attendre le feu vert de Lille. Une autre piste est aussi à l’arrêt depuis plusieurs jours : celle menant à Gianluca Scamacca. Considéré comme la pépite que le Paris SG voulait s’offrir cet été, l’attaquant italien est resté coincé au bureau des départs, notamment en raison de la gourmandise de Sassuolo. Résultat, cette arrivée qui a longtemps été annoncée comme imminente, ne l’est plus.

40 millions pour Scamacca, Sassuolo est tenté

West Ham United have official bid of more than €40m on the table for Sassuolo striker Gianluca Scamacca. Positive discussions continue. Dialogue remains open with Chelsea over Armando Broja. #Scamacca #Broja #WHUFC — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) July 21, 2022

Et si Scamacca semblait être une chasse gardée du PSG, ce n’est clairement plus le cas également. La preuve, Sky Sports annonce que West Ham a pris les commandes pour faire signer l’attaquant italien. Le club londonien a subi plusieurs échecs sur le marché des transferts et entend bien se refaire la cerise avec cette piste offerte sur un plateau par le PSG. La première offre de 40 millions d’euros et des bonus éventuels a en tout cas mis en alerte le club italien, et un accord est proche selon le média britannique. Pour West Ham, il n’y avait plus qu’à se pencher pour ramasser le buteur italien, qui a bien compris qu’il ne continuerait pas sa carrière à Sassuolo, mais pensait réellement atterrir à Paris cet été. Pour le moment, il est bien parti pour pousser le curseur un peu plus loin au Nord, et laisser le PSG à quai, même si le club de la capitale et Luis Campos n’ont plus bougé dans ce dossier ces derniers jours.