PL : Chelsea accroche City et fait le bonheur d'Arsenal

Premier League04 janv. , 20:30
parGuillaume Conte
Dans le choc de cette 20e journée de Premier League, Manchester City a concédé le nul face à Chelsea (1-1). Reijnders avait ouvert le score pour les Sky Blues, qui ont progressivement reculé au point de concéder l'égalisation par Enzo Fernandez à la 96e minute, après un gros travail de Malo Gusto. Ce résultat fait le bonheur d'Arsenal, qui compte désormais six points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League. 
