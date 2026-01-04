Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM

L’OM ne manquera pas de travail dans les prochains jours sur le marché des transferts. Le club phocéen espère notamment boucler plusieurs départs afin de renflouer ses caisses.

L’Olympique de Marseille a connu quelques ratés par le passé sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui ne sont pas parvenus à s’imposer chez les Phocéens figure Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien, prêté la saison passée au Stade Rennais, est cette fois parti en Italie, du côté de Sassuolo.

Koné s’est engagé avec le club italien dans le cadre d’un nouveau prêt, assorti cette fois d’une option d’achat obligatoire, dépendante de certains critères, dont le maintien de Sassuolo en Serie A. En grande forme avec le club transalpin, il a par ailleurs suscité ces dernières semaines l’intérêt de plusieurs formations européennes. Mais le Canadien ne semble pas disposé à quitter Sassuolo, au grand dam de l’ OM

Koné se sent bien à Sassuolo

Selon les informations de GFFN, Ismaël Koné se sent bien à Sassuolo et souhaite y terminer la saison. L’Olympique de Marseille devra donc probablement patienter encore quelques mois avant de percevoir les 12,5 millions d’euros prévus par l’option d’achat obligatoire, à condition que la formation entraînée par Fabio Grosso se maintienne.

Koné devrait ainsi boucler l’exercice en cours avec Sassuolo, avec pour objectif de se préparer au mieux en vue de la Coupe du monde 2026, qu’il devrait disputer avec le Canada.

Il aura le temps de faire le point par la suite, tandis que l’Inter, la Roma et la Juventus suivent de très près ses performances. Des clubs de premier plan qui pourraient lui offrir une nouvelle opportunité de briller au plus haut niveau. Par la même occasion, Sassuolo pourrait faire une très belle opération financière avec sa revente. De quoi, peut-être, susciter quelques regrets à l’Olympique de Marseille, qui n’a pas cru en ses qualités lors de son passage sur la Canebière.