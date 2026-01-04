CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts

Le Cameroun s’est fait peur mais c’est passé. Devant au score grâce à des buts de Tchamadeu (34e) et Kofane (47e), le Cameroun a connu une fin de match très difficile mais s'est imposé 2-1. Makgoba a réduit le score à deux minutes de la fin, avant des dernières minutes très intenses. Les Lions Indomptables se qualifient néanmoins pour les quarts de finale, ce dimanche soir à Rabat. Le Cameroun affrontera le Maroc en quarts de finale de la CAN.