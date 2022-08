Viré par Chelsea, Timo Werner retourne aux sources

Deux ans après son arrivée en Premier League le constat est sans appel pour Timo Werner, l'échec à Chelsea est cuisant. Afin de se relancer, l'Allemand aurait un plan tout tracé, il veut retourner là où il s'est révélé, en Allemagne.

Acheté 50 millions d'euros par Chelsea lors du mercato estival en 2020, Timo Werner était la promesse des Blues. Celui qui devait être le nouvel attaquant de pointe du club londonien. Celui qui allait briser la malédiction des numéros 9 à Chelsea. Mais après deux ans et 23 buts en 87 matchs, on ne peut pas dire que ce transfert est une réussite. Même si le joueur de 26 ans a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, sur un plan personnel, son adaptation n'est pas aboutie. Alors que les Blues recherchent actuellement un attaquant pour remplacer Werner, l'allemand est invité indirectement à se trouver une porte de sortie. Plusieurs sources évoquent la possibilité d'une arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Le Gabonais ferait ainsi son retour en Premier League, après avoir quitté Arsenal il y a 6 mois. De son côté, Timo Werner pense à revenir en Allemagne pour se relancer, notamment en vue de la Coupe du monde au Qatar qui débute en novembre.

🚨 Excl. Timo #Werner: He is on verge to join Leipzig! It’s almost a DONE DEAL. Positive developments in the last days. Timo wants to return & he will. Total agreement expected in the next week. Massive deal for RB and the Bundesliga! #CFC @Sky_Marc @philipphinze24 @SkySportDE 🇩🇪