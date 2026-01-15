Vinicius viré, le Real tente un incroyable échange

Vinicius refuse pour l’instant de prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui court jusqu’en juin 2027. Florentino Pérez n’est pas satisfait de la situation et pourrait accepter de se séparer du Brésilien l’été prochain.

En froid avec Xabi Alonso, Vinicius Junior n’a sans doute pas versé de larme au moment de l’annonce du départ de l’entraîneur espagnol cette semaine. L’attaquant brésilien n’a d’ailleurs publié aucun message pour remercier Xabi Alonso, contrairement à la quasi-totalité de ses coéquipiers. La preuve s’il en fallait une que « Vini » n’était pas dans le camp de l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen. Le départ de Xabi Alonso ayant été acté, il reste désormais à voir si les choses vont avancer pour la prolongation de Vinicius.

Don Balon affirme que le Real Madrid envisage sérieusement de se séparer de Vinicius Junior lors du prochain mercato estival si rien n’a évolué d’ici là au niveau des négociations pour la prolongation de son contrat. Une vente en Arabie Saoudite ou en Le numéro 7 du Real Madrid est en fin de contrat en juin 2027 et n’a pour l’instant pas accepté de prolonger. Un scénario qui énerve Florentino Pérez au plus haut point. La preuve,affirme que le Real Madrid envisage sérieusement de se séparer de Vinicius Junior lors du prochain mercato estival si rien n’a évolué d’ici là au niveau des négociations pour la prolongation de son contrat. Une vente en Arabie Saoudite ou en Premier League a parfois été évoquée.

Vinicius envoyé à Arsenal l'été prochain ?

Mais selon le média espagnol, le vice-champion d’Espagne en titre aimerait profiter de la valeur marchande de Vinicius pour boucler un échange audacieux avec… Arsenal. Nos confrères l’affirment, le Real Madrid rêve de Gabriel Martinelli pour renforcer le côté gauche de son attaque. Le Brésilien est très performant avec les Gunners depuis plusieurs années mais comme Vinicius, son contrat expire en juin 2027. Un échange pourrait donc arranger les deux clubs, qui récupèreraient un joueur de haut niveau dans la transaction.