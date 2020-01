Valladolid : Signature et match dans la foulée pour Hatem Ben Arfa ?

Dans : Mercato.

Arrivé ce lundi soir en Espagne, Hatem Ben Arfa se prépare à s’engager avec le Real Valladolid.

Ce n’est pas Madrid ni Barcelone, mais c’est un passage en Liga, et c’est ce qui tenait à coeur de l’ancien joueur du PSG, de l’OL et de l’OM notamment, qui a refusé plusieurs offres financières copieuses pour continuer à évoluer dan l’un des meilleurs championnats européens. Avec l’appui du propriétaire Ronaldo en toile de fond, Ben Arfa devrait donc signer ce mardi son nouveau contrat, et pourrait même être dans le groupe dès le prochain match contre Majorque, ce samedi.

Une annonce ambitieuse sachant que le natif de Clamart avait par exemple mis plusieurs semaines avant d’être opérationnel avec Rennes, après une pause forcée de quasiment un an avec le PSG, avec qui il s’entrainait pourtant régulièrement. Désormais, neuf mois se sont passés depuis la fin de son contrat avec le Stade Rennais, et avec simplement une préparation physique personnalisée. Autant dire que Ben Arfa devra certainement prendre son temps pour retrouver un niveau digne de l’exigence de la Liga, où son nom a circulé à plusieurs reprises ces dernières semaines, l’Espanyol Barcelone ayant même fait le forcing pour le faire venir ces dernières heures.