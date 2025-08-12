Upamecano fait saliver MU, le Bayern s'inquiète

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

A la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer son secteur défensif, Manchester United a ajouté le nom de Dayot Upamecano à sa short-list. Pour rappel, le défenseur français est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Bayern Munich.

Manchester United sort d'une saison calamiteuse, marquée par une triste quinzième place en Premier League et une défaite en finale de la Ligue Europa. Saison blanche pour les Red Devils qui ne verront même pas la couleur d'une compétition européenne la saison prochaine. L'occasion de faire encore une fois table rase du passé et de relancer un nouveau cycle qui, les dirigeants l'espèrent, sera vertueux. Ces derniers ont donc profité du marché des transferts pour faire quelques emplettes dans le but de refondre un effectif malade. Mais pour l'heure, seules trois recrues ont fait leur arrivée, toutes dans le secteur offensif, pour un total colossal de 225 millions d'euros. S'il reste de l'argent dans les caisses, ce sera sans aucun doute pour recruter à d'autres lignes. En défense, par exemple.

Upamecano à Manchester United, les Red Devils tentent le coup

Désireux de renforcer aussi son secteur défensif, Manchester United explore la piste Dayot Upamecano. C'est en tout cas ce qu'indique Christian Falk pour CFBayern. Le journaliste allemand indique que les Red Devils ont ajouté le défenseur central du Bayern Munich à leur liste de priorités du fait de sa situation contractuelle. Étant donné que l'international français sera en fin de contrat en juin 2026, les Bavarois ne sont pas vraiment en position de force pour négocier un prix fort. Ces derniers essayent tant bien que mal de le prolonger, mais son agent, Moussa Sissoko, l'a déjà proposé à plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United.

Très discret sur son avenir, Dayot Upamecano prépare-t-il un transfert à Manchester United dans le plus grand des secrets ? Quoi qu'il en soit, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 50 millions d'euros, et il n'en faudra certainement pas moins pour convaincre les dirigeants munichois de lâcher leur titulaire indiscutable pour la saison prochaine.