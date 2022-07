Une signature à Milan ? Ziyech veut s'en occuper en personne

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Hakim Ziyech va dire adieu à Chelsea cet été après deux saisons décevantes chez les Blues. Le Marocain est bien décidé à prendre du temps de jeu ailleurs et notamment au Milan AC. Un transfert qu'il compte réaliser sans agent.

A l'été 2020, Hakim Ziyech était arrivé à Chelsea en provenance de l'Ajax avec le statut de grand joueur, prêt à guider les Blues en Premier League et en Ligue des champions. Mais, si Chelsea a bien connu les sommets européens, ce ne fut pas grâce au Marocain. Ce dernier est rapidement parti sur le banc de touche, un statut confirmé avec l'arrivée de Thomas Tuchel début 2021. Alors que la coupe du monde se profile en fin d'année et qu'il peut toujours espérer la jouer, Ziyech doit obtenir plus de temps de jeu et cela passe par un départ cet été.

Ziyech va gérer sa carrière par lui-même

Le Milan AC est le favori pour l'accueillir prochainement. Un transfert encore bloqué et cela ne plaît pas à l'international marocain, lequel a pris une grande décision dans sa carrière. Hakim Ziyech a tout simplement décidé de quitter son agent historique, Mustapha Nakhli, qui le suit depuis son adolescence. C'est ce qu'il a indiqué sur les réseaux sociaux ce vendredi dans un message.

« J'ai atteint un point dans ma vie où je sens que le temps est venu pour moi de prendre le contrôle de ma vie professionnelle. Je veux réaliser les négociations et les décisions concernant ma carrière par moi-même. Donc, pour aller de l’avant, mon équipe et moi-même, ainsi que nos représentants légaux, nous nous occuperons de l'aspect commercial des choses. Les contacts professionnels devront m’être adressés via les coordonnées dans ma bio. Je reste incroyablement reconnaissant pour votre soutien continu », a t-il posté. Une attitude qui fait écho à son compatriote Noussair Mazraoui qui avait quitté le même agent ainsi qu'à Romelu Lukaku qui a aussi décidé de gérer sa carrière tout seul récemment.