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Une sélection avec la France, il fait rêver Manchester United

Mercato05 mai , 11:30
parCorentin Facy
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Auteur d’une saison très solide avec Bournemouth, Adrien Truffert pourrait faire l’objet d’un gros transfert cet été. L’international français (1 sélection) est ciblé par Manchester United.
Sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2030, Adrien Truffert s’est imposé comme l’une des références au poste de latéral gauche en Premier League. Depuis son transfert en provenance du Stade Rennais, l’international français enchaîne les bonnes performances avec les Cherries et cela ne passe pas inaperçu chez les cadors du championnat anglais. La preuve, le site TeamTalk affirme que Manchester United, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, s’intéresse de près au natif de Liège.

Adrien Truffert vers Manchester United ?

Les Red Devils cherchent un latéral gauche titulaire pour la saison prochaine et Adrien Truffert fait partie de la short-list de la direction sportive du club mancunien. L’ancien Rennais n’est pas le seul à susciter l’intérêt de Manchester United, qui surveille aussi Nathaniel Brown de l’Eintracht Francfort ainsi que Myles Lewis-Skelly d’Arsenal. Reste maintenant à voir si le club mancunien jettera définitivement son dévolu sur Adrien Truffert qui, après Dean Huijsen ou encore Illya Zabarnyi la saison dernière, pourrait être un nouveau joueur de Bournemouth à quitter le club en échange d’un très gros chèque.
Valorisé à environ 25 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien joueur du Stade Rennais sera en réalité beaucoup plus cher, surtout en cas de transfert d’un club anglais à un autre. Manchester United le sait pertinemment et se prépare à devoir débourser au moins 40 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur passé en Bretagne. Du côté de Rennes, on peut avoir quelques regrets en voyant l’incroyable ascension d’Adrien Truffert Outre-Manche alors que le joueur, de son côté, avant de viser un très gros transfert, n’a pas fait une croix définitive sur son rêve de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Même si à son poste, Théo Hernandez et Lucas Digne partent avec une longueur d’avance dans l’esprit du sélectionneur Didier Deschamps.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
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3132710153658-22
16
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17
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18
Metz
163237223272-40

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