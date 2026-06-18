Allemagne : Neuer va encore prendre sa retraite internationale

Le gardien allemand Manuel Neuer a annoncé jeudi qu’il prendrait de nouveau sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde de football, après être revenu en sélection uniquement pour disputer la compétition.

Le champion du monde 2014, âgé de 40 ans et qui dispute son cinquième Mondial consécutif comme gardien titulaire, avait pris sa retraite internationale après l'élimination de son équipe en quarts de finale de l'Euro 2024.

Il a été sélectionné à la surprise générale par le sélectionneur Julian Nagelsmann, à la faveur d’une très bonne deuxième partie de saison avec son club du Bayern Munich.

"J’ai pris mes distances en 2024 pour une bonne raison, après un bon Euro à domicile. Pour moi, c’était la bonne décision. Ça me semblait juste", a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse.

"Cela aurait représenté une charge sportive trop lourde pour moi (de continuer à jouer en équipe nationale) ces deux dernières années."

"Pour moi, il est clair que c’est ma dernière compétition. Je ne prévois pas d’être là dans deux ans pour le prochain Euro. Ces derniers jours, j’ai pris conscience du fait que ce sont mes derniers matches avec l’Allemagne. Mais je veux me projeter vers tous les matches qui m’attendent encore."

Manuel Neuer a été préféré à Oliver Baumann, qui devait être le titulaire du poste pour le Mondial avant le retour de son coéquipier. Contre Curaçao (7-1), le gardien a disputé son premier match avec l'Allemagne depuis deux ans.

"On travaille ensemble avec Oliver. On se soutient mutuellement. Quand on s'est retrouvé, on a discuté et échangé sur la façon dont les choses se sont passées (concernant mon retour)", a ajouté Manuel Neuer.

Le portier sera dans les cages samedi pour le match contre la Côte d’Ivoire et une victoire permettrait déjà à l’Allemagne de se qualifier pour les seizièmes de finale. Les Allemands ont été éliminés dès le premier tour lors des Coupes du monde 2018 et 2022.

"C’est notre objectif. On a notre destin entre nos mains. On ne veut pas s'attarder sur les Coupes du monde passées", a-t-il déclaré. "Se qualifier dès le deuxième match serait spécial et nous permettrait de voir un peu plus loin."

Un sacre en Coupe du monde ferait de Manuel Neuer le seul joueur allemand à avoir remporté le trophée à deux reprises.

"C’est un véritable cadeau d’être à nouveau ici. Ce serait très spécial de remporter ce titre une deuxième fois, mais si je ne pensais pas que nous en étions capables, je ne serais pas assis ici aujourd’hui", a-t-il conclu.