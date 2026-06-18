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Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel

Mondial 202618 juin , 22:30
parFoot01 avec Reuters
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 L'Angleterre a peut-être signé l'entrée en lice la plus convaincante parmi les équipes favorites au titre mondial le 19 juillet prochain en s'imposant mercredi face à la Croatie (4-2), grâce, notamment, à un recadrage de Thomas Tuchel à la pause.
"Même si nous perdons, nous le ferons à notre manière", a lancé le sélectionneur anglais à ses joueurs alors que le score était de 2-2 à la mi-temps.
Les joueurs ont rapporté un discours les appelant à se libérer, à prendre des risques et à adopter l’intensité que Thomas Tuchel prône depuis son arrivée.
"Il nous a dit de nous libérer de nos chaînes, de nous calmer et d’y aller", a expliqué le capitaine Harry Kane. "Que peut-il arriver de pire ?"
L’effet a été immédiat : l’Angleterre est revenue des vestiaires avec un jeu plus agressif, clair et fluide, ainsi qu'un rythme effréné et un pressing plus intense.
Ce succès a également mis en évidence un changement de philosophie. Sous la houlette de Thomas Tuchel, l’Angleterre semble disposée à embrasser l’incertitude plutôt qu’à s’en prémunir. Cette équipe paraît libérée, déterminée à imposer son jeu plutôt qu’à subir celui de l’adversaire.

Tuchel a changé l'Angleterre

Jude Bellingham, dont la titularisation avait été remise en cause avant la rencontre par certains observateurs qui lui préféraient Morgan Rogers, a inscrit le but décisif de l’Angleterre. Il a semblé retenir ses larmes quand les milliers de supporters anglais ont entonné "Hey Jude", le classique des Beatles, après le coup de sifflet final.
"Personnellement, ça m’a fait du bien de mettre tout ce bruit de côté et de simplement montrer à mon pays et à mes coéquipiers à quel point je suis déterminé à aider notre équipe à remporter des matches", a déclaré le joueur de 22 ans à la BBC.

Les Three Lions déjà en mode huitième de finale

De son côté, Declan Rice a rassuré sur son état de santé après être sorti en boitant en seconde période.
"Je vais très bien. C'est juste ce dont je souffre depuis la deuxième moitié de la saison avec Arsenal, de petites douleurs nerveuses", a-t-il expliqué sur ITV. "Mais ce n'était qu'une mesure de précaution, je serai de retour contre le Ghana."
S'il convient de relativiser cette démonstration, l’Angleterre semble avoir retrouvé de l’élan et de la liberté sous les ordres de Thomas Tuchel.
Il faudra désormais réitérer cette performance face à des adversaires plus relevés.
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