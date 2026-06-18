Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel

Oui mais les Beatles c'est Liverpool, y a aucun joueur de Liverpool au mondial avec l Angleterre, ils font rire les anglais
L'Angleterre a surtout eu beaucoup de chance et un coup de pouce arbitral contre une faible équipe croate défensivement et peu inspirée offensivement.
Le résultat prime et il faut reprendre le contexte. Un premier match et contre le champion d'Afrique qui défend extrêmement bien.
il faut tout vendre mes garder surtout gardé greenwood et contruire autour de lui
Le problème n'est pas le résultat mais la continuité. Or, depuis 2018 tu peux constater qu'en EDF il pèse de moins en moins. Quand on voit les Ronaldo et Messi, pendant 15 ans ils ont toujours eu une forte importance dans leur sélection, ce qui en fait des légendes de leurs pays et du foot mondial. Champion du monde avec une génération dorée et meilleur buteur de l'EDF avec un nombre de match encore plus important que ses prédécesseurs. Ce sont de grands faits d'arme mais il doit en faire plus encore.
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