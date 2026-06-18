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« Le Portugal veut gagner la Coupe du Monde », c'est ça le problème

Mondial 202618 juin , 21:00
parFoot01 avec Reuters
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 Les débuts manqués du Portugal, accroché mercredi par la République démocratique du Congo (1-1), ont déçu, mais s'inscrivent dans la continuité d’une série de performances médiocres en Coupe du monde lors des deux dernières décennies.
Depuis sa quatrième place en Allemagne en 2006, le Portugal n’a remporté que six de ses 17 matches de Coupe du monde : face à la Corée du Nord, au Ghana (à deux reprises), au Maroc, à l’Uruguay et à la Suisse.
Au cours de cette période, le Portugal a pourtant aligné des équipes pleines de talents, sans jamais dépasser les quarts de finale. Les Portugais ont été éliminés à ce stade de la compétition par le Maroc en 2022, huit ans après avoir subi une élimination surprise dès la phase de poules au Brésil.
En 2010 et en 2018, le parcours de l'équipe s'était arrêté au stade des huitièmes de finale.
Avant la compétition de 2002 - qui s'était soldée par une autre élimination dès la phase de poules - le Portugal n’avait participé qu’à deux Coupes du monde : en 1966, où il avait terminé troisième dans les pas d’Eusébio, et en 1986, où il avait été éliminé au premier tour.

Le Portugal a un problème de mentalité

Mais l’équipe a tellement progressé au cours des deux dernières décennies qu’elle s’est présentée en Amérique du Nord avec de grandes ambitions, celles de remporter le trophée pour la première fois. "Je pense que c'est davantage une question de mentalité, de libérer les joueurs du poids qui pèse sur leurs épaules, celui de vouloir remporter la Coupe du monde", a déclaré le sélectionneur Roberto Martinez après le match nul contre la RDC. "Maintenant, on doit rester calmes et analyser la situation. On doit mettre en avant les points positifs, et nous en avons eu beaucoup, et corriger nos erreurs."
Le Portugal a moins tenté sa chance que ne l'a fait son adversaire, avec comme seule frappe cadrée, le but de la tête de Joao Neves.
"Ils (la RD Congo) ont fait preuve d’intensité et de confiance. Ils ont joué comme s’il s’agissait d’une grande finale dans une grande compétition, ce qui montre une incroyable personnalité. On savait que la RD Congo en était capable, ce n’était pas une surprise", a ajouté Roberto Martinez.
Il pourrait cependant se demander pourquoi sa propre équipe n’a pas fait preuve du même état d'esprit pour remporter le match, une qualité dont elle aura besoin si elle veut battre des adversaires plus coriaces et soulever le trophée.
Le Portugal affrontera l’Ouzbékistan mardi à Houston, un match à gagner absolument pour redonner confiance à l’équipe. Elle affrontera ensuite la Colombie le 27 juin.
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