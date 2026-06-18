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Mondial 2026 : Wahi se faufile au Canada à la dernière minute

Mondial 202618 juin , 21:02
parFoot01 avec Reuters
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La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé jeudi que son attaquant Elye Wahi avait finalement été autorisé à entrer au Canada, où la Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne samedi à Toronto pour son deuxième match de la Coupe du monde, alors qu'il n'avait pas obtenu le feu vert du pays dans un premier temps.
"Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues", a déclaré la FIF dans un communiqué publié sur son compte X.
"Par conséquent, l'international ivoirien est autorisé à voyager avec la délégation des Éléphants au Canada et poursuivra normalement sa participation à la compétition aux côtés de ses coéquipiers", a-t-elle ajouté.
"La FIF se réjouit de cette issue favorable et remercie les différentes parties ayant contribué au traitement de ce dossier."
Dans la matinée, la FIF avait d'abord annoncé que son joueur ne pourrait pas effectuer le déplacement.
"Les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade", expliquait-elle dans un premier communiqué.
Parallèlement, l'attaquant est au cœur d'une enquête sur des soupçons de corruption sportive après la détection de paris inhabituels liés à un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1 le mois dernier, sans que le joueur de l'OGC Nice ait été désigné formellement comme suspect.
"À ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant", a ajouté la Fédération ivoirienne de football. "Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance."
La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur (1-0) dans la nuit de dimanche à lundi pour son entrée en lice au Mondial. Une rencontre lors de laquelle Elye Wahi était titulaire.
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