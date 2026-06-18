Canada - Qatar : les compos (0h00 sur beIN Sports 1)

2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

La compo du Canada : Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Koné, Ali Ahmed - Jonathan David, Larin.

La compo du Qatar : Abunada - Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed - Gaber, Laye - Edmilson Junior, Madibo, Akram Afif - Abdurisag.