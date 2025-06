Unai Emery défie l'OM, la surprise est énorme

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Meilleur gardien du monde en 2024, Emiliano Martinez est très convoité au mercato. Unai Emery doit déjà réfléchir à trouver un remplaçant pour l'exubérant argentin. Sa principale cible évolue en Ligue 1, à l'OGC Nice. Mais l'OM est aussi sur le coup.

Largement détesté en France, Emiliano Martinez n'en demeure pas moins un très bon gardien. Le portier argentin a gagné le trophée Yachine de meilleur gardien du monde lors des deux dernières saisons. Champion du monde avec l'Argentine en 2022, il avait démontré toutes ses qualités dans l'exercice des tirs au but. Un CV très intéressant qui lui permet d'avoir de nombreuses touches au mercato estival. Dibu comme on le surnomme est dans le viseur de Manchester United et du FC Barcelone. Aston Villa risque de perdre son dernier rempart mais heureusement Unai Emery a de la suite dans les idées.

Marcin Bulka vers Aston Villa ?

Selon le site TBR Football, le manager espagnol a trouvé un successeur potentiel pour Dibu Martinez. Il s'agit du gardien de Nice Marcin Bulka. Le Polonais s'est affirmé comme l'un des meilleurs portiers de Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Les recruteurs du club anglais utilisent le terme de « sensationnel » pour le décrire. Il a commandé la 5e défense du championnat cette saison, la meilleure l'année précédente. Comme Martinez, Bulka est très habile sur les penaltys avec un nombre de tentatives stoppées très important.

Exclusive: Aston Villa are now keen to sign 'absolutely sensational' player who once left Chelsea for free https://t.co/QmvxehUUj2 — TBR Football (@tbrfootball) June 7, 2025

Surtout, sa situation contractuelle à Nice est très fragile. Bulka ne possède plus qu'un an de contrat restant et il ne veut pas prolonger son bail pour le moment. Les Aiglons seront sans doute forcés de le vendre cet été. À Aston Villa, le Polonais pourrait bénéficier d'une belle augmentation salariale, il découvrirait la Premier League et jouerait la Ligue Europa. Un tableau idyllique pour l'ancien parisien, passé par Chelsea au début de sa carrière. Reste à formuler une offre concrète pour les Villans, qui pourraient être confrontés à l'étonnante concurrence de l'Olympique de Marseille dans ce dossier. Et pour cause, même si le club phocéen semble satisfait de son gardien actuel Geronimo Rulli, le média britannique cite le deuxième de Ligue 1 comme l'un des courtisans de Bulka. Affaire à suivre, donc.