Un espoir belge provoque un nouvel Olympico au mercato

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Comme chaque année, l’OL et l’OM, deux clubs aux moyens similaires, se retrouvent en concurrence sur plusieurs dossiers au mercato.

Depuis le début du mercato estival, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont été associés sur les dossiers Isaak Touré, Jordan Veretout ou encore Francis Coquelin. Et cela ne fait que commencer. A en croire les informations de la presse belge, les deux Olympiques de notre championnat de France sont tous les deux intéressés par le profil de Manuel Benson, l’ailier droit du Royal Antwerp en Belgique. Auteur d’une très belle saison avec 6 buts et 8 passes décisives, le natif de Lokeren (25 ans) a retenu l’attention des dirigeants de l’OL et de l’OM. Des offres pourraient tomber dans les jours à venir et pour l’heure, difficile de savoir si l’avantage est plutôt du côté de Jean-Michel Aulas ou de Pablo Longoria dans le dossier de l’ex-international espoirs belge.

Benson en fin de contrat, l'OL et l'OM sur le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benson Manuel Hedilazio (@bensonmanuelhedilazio)

Du haut de ses 25 ans, Manuel Benson vient de réaliser la plus belle saison de sa carrière et estime que le moment est venu pour lui de tenter sa chance dans un club plus huppé que le Royal Antwerp. L’OL et l’OM ont ainsi manifesté leur intérêt mais il ne s’agit pas des deux seuls clubs intéressés en Europe. Du côté de l’Allemagne, Schalke 04 est également venu aux renseignements. En fin de contrat dans un an, Manuel Benson ne devrait pas coûter très cher au club qui parviendra à le recruter. Un transfert en-dessous de la barre des cinq millions d’euros est pronostiqué par la presse belge, qui n’est en revanche pas en mesure de savoir quel club a une longueur d’avance pour le moment. De son côté, le Royal Antwerp a tenté de prolonger le contrat de son attaquant mais a très rapidement compris qu’il s’agissait d’une mission impossible et qu’il fallait se résoudre à le vendre cet été sous peine de le voir partir pour zéro euro dans un an.