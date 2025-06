Un ancien chouchou de l'OM revient en Europe pour 25ME

Deux ans et demi après son départ de l’OM pour Flamengo, Gerson va retrouver l’Europe. L’international brésilien est sur le point de signer au Zénith Saint-Pétersbourg pour 25 millions d’euros.

Avec 61 matchs disputés sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Gerson a laissé d’excellents souvenirs aux supporters du club phocéen avant son retour à Flamengo pour 15 millions d’euros en janvier 2023. Fort de ses excellentes prestations dans son pays natal, le milieu de terrain gaucher de 28 ans a conforté son statut en sélection, où il totalise 13 apparitions. Contre toute attente, Gerson va quitter Flamengo cet été, malgré un contrat longue durée qui courait jusqu’en décembre 2030.

A saída de Gerson do Flamengo está mais perto de acontecer. Já há um acordo do Zenit com os representantes do atleta (tempo de contrato e salário). O clube russo até tentou parcelar a multa de 25 milhões de euros, mas o Fla recusou e exige receber o valor à vista, como está… pic.twitter.com/OvoaSlTXzU