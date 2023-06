Trop vieux trop cher, le Real laisse Kane au PSG

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid doit trouver un nouvel attaquant pour remplacer le Français. Si Harry Kane était le profil idéal, le club de la Maison Blanche est refroidi par le coût que représenterait son transfert.

Après 14 années de règne à Madrid, Karim Benzema laisse son trône. Le Français qui a fait fuir de nombreux attaquants offre désormais l’opportunité aux buteurs de déposer leur CV à Florentino Pérez. Le candidat parfait pour remplacer KB9 semblait être Harry Kane. Souvent associé au Real Madrid, le buteur anglais qui ne disputera pas la coupe d'Europe avec Tottenham la saison prochaine a enfin la chance de passer un cap dans sa carrière. Bloqué chez les Spurs, Kane veut enfin garnir son armoire à trophées. Néanmoins, son prix émet quelques doutes chez les Madrilènes. La jurisprudence Eden Hazard ayant aussi du poids. Évalué à 115 millions d'euros à bientôt 30 ans, Kane n'est clairement pas un pari sur l'avenir. Une situation qui pourrait permettre au PSG de récupérer la mise.

Le PSG remercie le Real Madrid et récupère Kane

Selon les informations du journal AS, le Real Madrid a finalement abandonné la piste Harry Kane qui demande un salaire de 20 millions d'euros par an. Jugeant que le prix de l'anglais est trop élevé par rapport à son âge avancé, le club espagnol se retire des négociations. Une aubaine pour le PSG qui devient donc le seul club pouvant accueillir l'Anglais puisque le Bayern Munich est déjà hors course. Paris peut remercier le Real Madrid car l'âge n'est pas un problème pour le club de la capitale qui a cruellement besoin d'un attaquant. Le profil d'Harry Kane pourrait parfaitement correspondre à celui de Kylian Mbappé pour combiner et former un duo redoutable. Pour le moment, le Real Madrid finalise l'arrivée de Joselu et étudie toujours la possibilité de recruter Kai Havertz ou Richarlison.