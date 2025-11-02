Transfert à 20 ME pour 26 minutes, Lens se frotte les mains

Parti cet été du côté de l’Inter Milan en provenance du RC Lens pour 20 millions d’euros, Andy Diouf est désormais sur la liste des prêts. Le Français n’a joué que 26 minutes depuis le début de la saison.

Il a fait partie des belles ventes du RC Lens sur le mercato estival il y a quelques mois. Andy Diouf n’a pas réussi à s’imposer du côté de l’Inter Milan depuis le début de saison. L’international espoir français n’a disputé que 26 minutes de jeu depuis le début de l’exercice 2025/2026 par-delà les Alpes. Entré lors de la première journée face au Torino (5-0), l’ancien rennais a par la suite retrouvé les terrains de Serie A à la sixième journée face à Cremonese pour un petit quart de jeu. Désormais le finaliste de la Ligue des champions veut le prêter cet hiver pour le relancer. Cristian Chivu ne compte pas sur l’international espoirs français.

L’Inter ne le veut déjà plus

Les 20 millions d’euros investis par l’Inter Milan sur Andy Diouf sont extrêmement critiqués par les observateurs du club italien. Ce dimanche, la Gazzetta Dello Sport fait état de la situation de l’ancien joueur du RC Lens. Le média italien précise que l’Inter Milan souhaite un prêt sec pour son joueur cet hiver à l’ouverture du mercato de janvier. Une manière de relancer Diouf qui est considéré comme trop timide par le vestiaire italien selon la Gazzetta.

L’objectif du club est de trouver un contexte moins pressant pour le joueur afin qu’il puisse s’exprimer sur le terrain. Troisième recrue la plus chère du mercato estival Interiste, Andy Diouf est désormais sous pression. La Gazzetta dello Sport n’a pas encore précisé la nature des clubs intéressés par le milieu de terrain. L’Inter voudra peut-être le prêter à une formation italienne afin que le joueur poursuive son intégration dans un nouveau championnat. Pour rappel, lors de sa signature, Diouf a paraphé un contrat jusqu’en 2030 avec le finaliste de la dernière Ligue des champions.