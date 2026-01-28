Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record

En finale de l'Europa League ;)
laisse il a meme pas vu que son club a demander a jouer 1h avant vendredi pour prepapé le match de newcastle alors que monaco et marseille on jouer samedi
Ah c'est moi l'aigri? c'est moi qui vais baver H24 sur les articles de ton club? 3 jours après, et alors?? tous les clubs de ce calibre jouent tous les 3 jours, tu veux que ton club joue tous les combien??
J'attends ce jour.....
J'ai eu peur que ce soit une plus grosse tuile que ca encore. C'est compliqué sans Tolisso, mais faut aussi apprendre a jouer sans. C'est ce qui nous fera grandir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
