Cole Palmer

Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record

Mercato28 janv. , 16:20
parMehdi Lunay
Manchester United progresse dans le dossier Cole Palmer. Star offensive de Chelsea, le jeune anglais est la cible prioritaire des Red Devils au mercato. Le joueur n'est pas insensible au projet mancunien. Reste à séduire Chelsea et cela va coûter très très cher.
En regain de forme depuis le départ de Ruben Amorim, Manchester United est toutefois très loin de jouer le titre en Premier League cette saison. La cuvée 2025-2026 va compléter la longue période de disette des Red Devils en championnat. Le dernier sacre national remonte à 2013 et il faudra un mercato estival de feu pour combler le retard sur Arsenal, Manchester City et Liverpool à moyen terme. Une tâche déjà entamée en ce mois de janvier puisque Manchester United se positionne clairement sur Cole Palmer.

Le record anglais va t-il tomber pour Palmer ?

Le milieu offensif de Chelsea est devenu l'un des joueurs majeurs de la Premier League et de la sélection anglaise ces trois dernières saisons. Priorité des Mancuniens, Palmer est tenté par le projet des Red Devils. Le joueur de 23 ans est originaire de la banlieue de Manchester et il aimerait y retourner au plus vite pour être plus proche de toute sa famille. Néanmoins, Chelsea est beaucoup plus difficile à séduire dans ce dossier. Cole Palmer est sous contrat chez les Blues jusqu'en 2033.
Dans ces conditions, le club londonien est en position de force pour bloquer tout transfert ou vendre sa pépite à un montant stratosphérique. Selon le site TeamTalk, le transfert se négociera autour des 150 millions de Livres sterling (soit à peu près 172 millions d'euros). Une somme record pour la Premier League devant Alexander Isak (acheté 145 millions d'euros l'été dernier). Ce serait le troisième recrutement le plus cher de l'histoire derrière Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé (180 millions d'euros) au PSG.
C. Palmer

C. Palmer

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs12
Buts4
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
