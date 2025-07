Tout est pardonné, le Real Madrid veut sa bête noire

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La retraite de Toni Kroos puis le départ de Luka Modric ont laissé un trou dans le milieu de terrain du Real Madrid. Les Madrilènes ont besoin d'un cador dans l'entrejeu et Rodri est le joueur idéal. Le Ballon d'Or 2024 doit être recruté cet été.

On dit souvent que pour gagner des titres, un club a besoin d'un grand buteur et d'un grand gardien. Le Real Madrid aimerait que cela soit aussi facile dans la réalité. Les Merengue n'ont pas à se plaindre de Kylian Mbappé (31 buts en Liga pour sa première saison) et de Thibaut Courtois, peut-être le meilleur gardien du monde actuellement. Cependant, la défense est très fragile et le milieu est en chantier. Le Real n'a pas encore digéré le départ de Toni Kroos, retraité depuis l'été 2024, qui était essentiel dans l'animation offensive. Les matchs difficiles du Real au Mondial des clubs mettent en lumière le besoin de trouver un nouvel homme fort dans l'entrejeu.

Rodrygo sera sacrifié pour Rodri

Un transfert est d'autant plus indispensable que Jude Bellingham doit se faire opérer cet été et qu'il manquera les trois premiers mois de la prochaine saison. La Cadena Ser révèle le nom de la recrue désirée par le Real Madrid. Il s'agit de Rodri, le métronome de Manchester City. Selon la radio espagnole, la mise en place d'une défense à trois par Xabi Alonso offrira l'espace et la liberté nécessaires au Ballon d'Or 2024 un peu plus haut sur le terrain. Cependant, il va falloir financer l'opération d'un joueur adoré par Pep Guardiola.

#OnThisDay in 2019, we signed our Ballon d'Or winner, Rodri ✍️🩵 pic.twitter.com/edve8zv4KQ — Manchester City (@ManCity) July 4, 2025

Le Real Madrid n'achètera pas Rodri sans vendre une forte valeur marchande de son effectif. Le joueur sacrifié est tout trouvé avec l'ailier brésilien Rodrygo. Si la double opération se fait au mercato, ce serait un beau clin d'œil du destin. En effet, il y a quelques mois seulement, le Real Madrid remettait en cause la légitimité du Ballon d'or gagné par Rodri au détriment de Vinicius Jr. Florentino Perez avait boycotté la cérémonie à Paris avec la consécration du milieu espagnol, attendu désormais comme le sauveur providentiel de tout un club.