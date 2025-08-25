TFC ‍: La Premier League s'attaque à une pépite

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

Considéré comme l’un des jeunes prospects de la formation toulousaine, Jaydee Canvot est désormais très courtisé. Après Aston Villa, un autre club de Premier League entre dans la danse pour le défenseur toulousain. Mais le TFC a fixé son prix pour le laisser filer en cette fin de mercato.

Toulouse a parfaitement entamé sa saison de Ligue 1. Après une préparation placée sous le signe de l’inquiétude, les hommes de Carles Martinez Novell ont assuré lors des deux premières journées de Ligue 1. Deux matchs, deux victoires pour les Violets sans prendre le moindre but. Avec un effectif légèrement réduit, Toulouse doit faire confiance à ses jeunes. Une mise en avant qui attire de la concurrence pour certains d’entre eux. Depuis le début du mercato, Jaydee Canvot est courtisé par de nombreuses écuries. Titulaire pour les deux premières journées de Ligue 1, l’international français U19 pourrait quitter Toulouse en fin de mercato. Ce lundi, une nouvelle entité de Premier League a fait surface pour s’offrir le joueur de 19 ans.

Jaydee Canvot est suivi en Premier League

🚨🇫🇷 EXCL: Crystal Palace enter the race for French centre back Jaydee Canvot after Aston Villa bid rejected last week.



Toulouse always asked around €20m for French defender. pic.twitter.com/FfWVigsdQi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Ce lundi, Fabrizio Romano dévoile que Crystal Palace s’intéresse désormais à Jaydee Canvot. La formation de Premier League souhaite acquérir le jeune Pitchoun dans ses rangs. Mais la concurrence sera rude pour les Eagles. Aston Villa suit le dossier depuis plusieurs jours. Les Vilains ont vu une première offre refusée par Toulouse. Le club de la Ville Rose en veut au moins 20 millions d’euros pour laisser filer son joueur. Cependant, Jaydee Canvot a exprimé son choix de quitter le TFC depuis le début du mercato. Le défenseur de 19 ans est également suivi en Allemagne selon le média Les Violets. Ce dossier sera l’un des derniers casse-têtes d’Olivier Cloarec sur ce mercato estival.