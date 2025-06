Thomas Muller après De Bruyne, Naples est en feu

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Thomas Muller sera libre de s'engager où il le souhaite à l'issue de la Coupe du monde des clubs. L'international allemand ne manquera pas de propositions pour continuer sa carrière.

Après des années de bons et loyaux services, Thomas Muller quittera prochainement le Bayern Munich. Le club bavarois n'a pas trouvé d'accord pour prolonger le contrat de l'Allemand. A 35 ans, Muller va devoir se trouver un nouveau club. Il se pourrait bien qu'il continue à jouer en Europe. Pas mal de clubs sont sur lui et le pensent capable de pouvoir apporter une belle plus-value. C'est notamment le cas du Napoli, qui a déjà recruté Kevin De Bruyne libre et qui voudrait encore apporter de l'expérience à son équipe pour continuer de gagner sur la scène nationale.

Muller, un dernier challenge excitant au Napoli ?

Selon les informations de Fichajes, le club napolitain est en effet actuellement l'un des prétendants les plus sérieux pour accueillir Thomas Muller. Antonio Conte est fan de son profil et le veut pour sa mentalité de gagnant. Son intelligence tactique est aussi plébiscitée par l'entraineur italien. A l'Allemand de décider. Il pourrait donc bien continuer d'évoluer au plus haut niveau. Le Napoli, qui vient de remporter la Serie A, voudra enchainer la saison prochaine. L'idée sera aussi d'essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Outre Naples, la MLS est également sur les rangs pour s'attacher les services du joueur de 35 ans. Avant d'en savoir plus sur son avenir proche, Muller a comme objectif de soulever un dernier trophée avec le Bayern Munich. Le PSG se dressera sur son chemin samedi prochain à Atlanta. Un défi de taille pour les Bavarois face à un adversaire qui jouit d'une confiance XXL depuis l'arrivée de Luis Enrique.