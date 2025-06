Théo Hernandez prend 18 ME et file en Arabie saoudite

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan va connaitre des changements importants cet été lors du marché des transferts. Massimiliano Allegri veut changer d'ère et Théo Hernandez ne fait pas partie de ses plans.

A Milan, la dernière saison vécue a laissé des traces. Les Lombards veulent repartir sur des bases saines. Cela passera notamment par le départ et l'arrivée de certains joueurs. Théo Hernandez ne fait clairement plus partie des plans de l'AC Milan et n'est également pas contre l'idée d'aller voir ailleurs. Si son premier souhait était de rester en Europe et de signer à l'Atlético Madrid, le transfert ne se fera finalement pas. De quoi donner l'envie à l'Arabie saoudite de tenter sa chance pour recruter l'international français de 27 ans. Et apparemment, Hernandez est ouvert à la possibilité de filer en Saudi Pro League du côté d'Al-Hilal.

Théo Hernandez dit oui à l'Arabie saoudite

Selon les informations de Calcio Mercato, l'ancien du Real Madrid a en effet donné son feu vert pour une arrivée prochaine en Arabie saoudite. Les négociations entre l'AC Milan et Al-Hilal ont donc débuté et pourraient prochainement aboutir. La formation de Simone Inzaghi est disposée à payer 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Théo Hernandez. Un montant qui devrait convenir aux Lombards, qui sont de leur côté prêts à céder sur quelques bonus. A noter qu'en cas d'arrivée prochaine en Arabie saoudite, le Français touchera un salaire net de 18 millions d'euros par saison. Al-Hilal veut finaliser cette importante transaction sous 48 à 72 heures. Théo Hernandez devra continuer à se montrer comme il peut avec son prochain club, à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps l'apprécie mais le fait de signer en Arabie saoudite pourrait bien lui porter préjudice au niveau de sa carrière internationale. Affaire à suivre.