Tah fonce au Bayern, le spécialiste du mercato confirme

Convoité par de nombreux clubs européens dont le FC Barcelone et même l'OM, Jonathan Tah devrait finalement signer au Bayern Munich. Selon Fabrizio Romano, l'international allemand a donné son accord pour rejoindre le club bavarois à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Le Bayern discute actuellement avec le Bayer Leverkusen pour récupérer Tah avant cette date pour la coupe du monde des clubs, moyennant une petite indemnité.

🚨❤️🤍 EXCLUSIVE: Jonathan Tah to Bayern, here we go!



The German defender has agreed deal, Bayer Leverkusen confirm they have been informed.



Bayer Leverkusen now wait for Bayern to make contact to discuss fee for Tah to be at the FIFA Club World Cup.



