SRFC : Le Real Madrid prépare la place pour Camavinga

Dans : Mercato.

Auteur d’une saison phénoménale à Rennes, la pépite Eduardo Camavinga sera assurément l’un des joueurs les plus courtisés de Ligue 1 lors du prochain mercato estival.

Il faut dire que du haut de ses 17 ans, l’international espoirs français a affiché une régularité épatante tout au long de la saison, en maintenant un niveau de performance très élevée. Utilisé à 36 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Eduardo Camavinga est déjà un pilier du Stade Rennais… et l’un des tous meilleurs joueurs au poste de milieu défensif en Ligue 1. Un talent très précoce qui n’a pas échappé aux radars de Manchester City, du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid. Car selon Marca, le club merengue est très intéressé par le transfert d’Eduardo Camavinga.

Dans son édition du jour, le média espagnol affirme que l’objectif du Real Madrid est de recruter Eduardo Camavinga dès l’été prochain afin d’amener un réel concurrent à Casemiro, lequel est clairement dans un fauteuil au Real Madrid. Car pour Zinedine Zidane, Toni Kroos est bien plus performant dans un rôle de milieu relayeur tandis que Federico Valverde, également plus à l’aise un cran plus haut, n’est pas un joueur dont les qualités sont totalement adaptées au poste de sentinelle. Dans cette optique, Eduardo Camavinga débarquerait au Real Madrid pour être la doublure de Casemiro dans un premier temps… avant de lui chiper éventuellement la place selon son adaptation. Un plan de carrière qui pourrait bien séduire le jeune Français de Rennes. Reste à voir combien le club de la Casa Blanca est prêt à poser sur la table pour convaincre la direction du Stade Rennais de lâcher son meilleur joueur, et de loin sa plus grande valeur marchande.