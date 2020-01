SRFC : Contact établi, Man City s’attaque à Camavinga !

Dans : Rennes.

Utilisé à 19 reprises par Julien Stéphan cette saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga est indiscutablement la révélation de la saison.

Du haut de ses 17 ans, l’international espoirs français affole l’Europe. L’été dernier, le Borussia Dortmund souhaitait recruter le milieu de terrain rennais. Mais à l’époque, les Allemands étaient tombés sur un Olivier Létang inflexible, lequel refusait de parler d’un départ d’Eduardo Camavinga. L’été prochain, la situation pourrait bien être différente car le président breton risque de recevoir des offres faramineuses pour sa pépite.

Ce ne sont pas les informations du Sunday Express qui vont nous faire penser le contraire puisque selon le média britannique, un véritable cador européen a d’ores et déjà contacté le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert d’Eduardo Camavinga. Il s’agit de Manchester City, très intéressé par la perspective de récupérer le Français lors du prochain mercato estival. Pour l’heure, aucune proposition n’a officiellement été transmise par le champion d’Angleterre en titre à l’actuel troisième de Ligue 1. Mais dans les prochaines semaines, les discussions pourraient s’intensifier et déboucher sur une proposition chiffrée de Manchester City. Reste à voir si Olivier Létang sera vendeur et si oui… à quel prix.