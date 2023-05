Sadio Mané et le Bayern, c'est le divorce

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à Liverpool, Sadio Mané n'est plus que l'ombre de lui-même au Bayern Munich. Le Sénégalais se dirige déjà vers un départ.

Après que Mané a quitté Liverpool durant le dernier mercato estival, le club anglais a beaucoup souffert en Premier League, mais également en Ligue des champions. Mais de son côté, le Sénégalais ne s'est pas vraiment intégré correctement au Bayern Munich où il a connu des soucis physiques et extra-sportifs qui ont entaché son aventure bavaroise. Si Sadio Mané semble bien parti pour remporter la Bundesliga avec l'équipe bavaroise, le joueur de 31 ans n'a inscrit que 12 buts en 37 apparitions avec le Bayern. Un rendement bien trop bas par rapport à son niveau de jeu à Liverpool. Avec son énorme salaire et ses problèmes de comportement au sein du vestiaire, personne n'a oublié son clash avec Leroy Sané, Mané a très peu de chances de rester au club, alors que Thomas Tuchel prépare une reconstruction totale du club allemand qui s'est fait rouler dessus en Ligue des champions par Manchester City.

Le Bayern Munich va se débarrasser de Mané et de son immense salaire

Selon les informations de Sky Sports, le Bayern Munich envisage sérieusement de se séparer du deuxième du dernier Ballon d'or africain. Joao Cancelo ne sera pas non plus conservé par les dirigeants allemands. Blessé au genou avant la Coupe du monde au Qatar, Sadio Mané a eu du mal à retrouver son meilleur niveau, que ce soit sous les ordres de Julian Nagelsmann ou plus récemment avec Thomas Tuchel. L'ancien attaquant du FC Metz va devoir se trouver une porte de sortie. Son salaire, évalué à plus de 20 millions d'euros par saison, pourrait poser un problème, car quelques rares grandes équipes européennes sont capables d'aligner une telle somme Reste à savoir si Sadio Mané intéresse toujours autant les cadors du vieux continent après ce fiasco allemand.