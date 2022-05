Rudiger aussi, il snobe le PSG pour le Real

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prospecte un peu partout en Europe afin de renforcer son équipe la saison prochaine. Déjà, le club de la capitale sait qu'il ne pourra pas compter sur la signature d'Antonio Rudiger.

Le PSG a pris pour habitude d'agiter le marché des transferts depuis son rachat par QSI en 2011. L'été prochain ne devrait donc pas déroger à la règle, surtout après la saison galère que viennent de vivre les hommes de Mauricio Pochettino. Si la prochaine stratégie au mercato semble encore floue, le PSG n'en reste pas moins à l'affût concernant les joueurs en fin de contrat. Paul Pogba est par exemple une cible de longue date, comme ce fut également le cas pour Antonio Rudigier. Mais à moins d'un improbable retournement de situation, l'international allemand de Chelsea va prendre la direction du Real Madrid. Pourtant, l'offre du PSG était apparement plus grosse que celle des Merengue.

Rudiger, le PSG n'a pas fait le poids

Le PSG et le Real Madrid sont au coeur de rumeurs de transferts depuis quelques semaines. Si Kylian Mbappé en fait partie, il y avait aussi Antonio Rudiger. Diario AS nous apprend que le défenseur de Chelsea a refusé deux offres conséquentes du PSG et du Bayern Munich pour privilégier celle du Real Madrid. Les Bavarois ont, toujours d'après la même source, essayé de s'immiscer dans l'accord Rudiger-Madrid pour convaincre l'Allemand de les rejoindre après leur élimination contre Villarreal en Ligue des champions. Mais finalement, Antonio Rudiger s'engagera bien avec le club de la capitale espagnole en signant un contrat de 4 ans et 6.8 millions d'euros par an. Une signature qui n'est pas sans rappeler celle de David Alaba l'été dernier, lui qui était également libre de tout contrat. Rudiger pourrait bien ne pas être le seul à débarquer libre à Madrid, puisque Kylian Mbappé est aussi dans la même situation. Des économies non-négligeables pour le prochain finaliste de la Ligue des champions.