Cristiano Ronaldo vers un échange XXL, Naples est concerné

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

A quelques jours de la fin du marché des transferts, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Le quintuple Ballon d'Or a encore quelques espoirs de quitter Manchester United.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United depuis de nombreuses semaines maintenant. Le Portugais souhaite évoluer dans une équipe qui disputera la prochaine Ligue des champions. Mais son âge (37 ans) et son salaire (plus de 17 millions d'euros par an) sont des freins importants pour les clubs éventuellement intéressés. CR7 doit composer avec la loi du marché. Mais Jorge Mendes, son agent, ne désespère pas de lui trouver un point de chute. Si une improbable rumeur envoyait Ronaldo à l'OM, il n'en sera rien et deux destinations se dégagent des autres pour l'ancien du Real Madrid : le Sporting et Naples. Selon Gianluca Di Marzio, le club italien est disposé à accepter un échange improbable.

Ronaldo de retour en Serie A ?

Keep working and focused 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/W03sh6ggYE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 25, 2022

Le journaliste italien avance en effet ces dernières heures que Naples est ouvert à la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo. Le Portugais pourrait alors être au coeur d'un échange XXL en cette fin de mercato : Victor Osimhen contre 100 millions d'euros + le prêt d'une saison de CR7. Le tout avec une grosse partie du salaire du Portugais prise en charge par Manchester United. Les Red Devils sont-ils désormais enclin à aligner autant d'argent sur un deal tout en laissant Ronaldo partir ? Le club anglais ne manque pas de moyens et vient déjà de sortir le chéquier pour recruter Casemiro. On annonce également un intérêt pour Anthony, qui évolue du côté de l'Ajax et qui veut rejoindre Manchester United. Du mouvement est donc encore à prévoir du côté mancunien. Ronaldo, de son côté, doit se préparer à tous les scenarii possibles, alors qu'une Coupe du monde approche aussi à grands pas avec le Portugal.