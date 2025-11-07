ICONSPORT_275832_0082

Rodrygo mis en vente, le Real dévoile son prix

Mercato07 nov. , 22:30
parGuillaume Conte
0
Coup de balai total chez les Brésiliens du Real Madrid, avec la mise en vente de Rodrygo, qui ne parvient pas à s'imposer chez les Merengue. Le prix est étonnant. 
Il va y avoir du mouvement dans les mois à venir au sein de l’attaque du Real Madrid. Dans le court terme, Endrick veut partir et un accord total est proche avec l’Olympique Lyonnais pour le voir débarquer sous la forme d’un prêt en janvier. Mécontent de son statut et de son salaire, Vinicius Junior refuse de prolonger et envisage de partir l’été prochain au mercato, que ce soit pour la Premier League, le PSG ou l’Arabie Saoudite si besoin. Un troisième brésilien est concerné. Depuis quelques jours, la presse espagnole évoque la volonté de Rodrygo Goes de changer de statut, lui qui n’a pas la confiance de Xabi Alonso, y compris quand il manque du monde devant. 

Rodrygo disponible à prix discount

L’ancien de Santos se lasse de ce qu’il considère comme un manque de considération, alors qu’il y a quelques années il était un joueur pas forcément titulaire, mais très bien inclus dans la rotation et souvent décisif. Son départ ne ferait en tout cas pas pleurer le Real Madrid, qui lui a donné le feu vert pour se trouver un nouveau club. A condition que la somme requise soit atteinte. Et Fichajes dévoile que la Casa Blanca demande « seulement » 50 à 55 millions d’euros pour Rodrygo. Il y a un an de cela, à l’été 2024, Florentino Pérez n’envisageait pas un départ à moins de 90 millions d’euros.
Un tarif qui risque d’éveiller l’appétit de nombreux club, surtout pour un joueur encore jeune (24 ans) et qui possède un contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu’en 2028. Mais le Real Madrid craint que, si les choses continuent ainsi, aucune prolongation ne soit envisagée et que le joueur perde totalement sa valeur dans un an ou deux. 
Chelsea serait prêt à bondir sur l’occasion, le club londonien était toujours friand de nouvelles recrues, surtout en attaque. Mais la Premier League risque bien de se réveiller brutalement avec cette mise à prix très basse. Pour le moment, le PSG, qui fut un temps intéressé par Rodrygo, ne s’est pas placé sur le dossier. 
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_276431_0088
Ligue 1

L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris

ICONSPORT_276253_0220
OM

« Vous vous énervez », il comprend la colère à l’OM

Fil Info

22:38
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
22:37
L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris
22:00
« Vous vous énervez », il comprend la colère à l’OM
21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 14e journée
21:30
Recadré, Lamine Yamal promet de ne plus faire le malin
21:00
Zidane et Henry sont trop forts, il craque
20:40
Lamine Yamal au cœur d’un nouveau clash au Barça
20:20
PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye

Derniers commentaires

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

S’en prendre à Rothen ne fera pas améliorer l’OM. Rothen n’a pas eu tord: l’OM A ETE MAUVAIS. A l'issue de la 1° mi temps je me suis dit que De Zerbi allait changer 1 ou 2 joueurs et qu'enfin l'équipe allait retrouver son jeu. Mais non RIEN !!! Tres tres déçu du match. Quant au problème d’arbitrage, le pb n'aurait pas eu lieu si l’OM avait mis des buts.

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il faut reconnaître que Koundé m'a surpris l'an dernier. Par contre il montre aussi des lacunes qui pour moi n'en font pas une cible prioritaire. Et puis soyons honnête, pourquoi il viendrait? Pour être la doublure d'Hakimi a son retour alors qu'il est titulaire au barca? Donc ça n'arrivera pas

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, lire tes mensonges est un véritable bonbon. Je vais aller à la gare et prendre des photos pour les mettre sur Google afin que tu puisses me les décrire la prochaine fois, rires. Tu es aussi fou furieux que Greg Roi toi, rires.

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Le plus grave c'est que un ado de ....15 ans a jamais connu. Marseille sa ville gagner !!! Rien...pas une ligue 1 pas c1 pas coupe de france.. !!! La dinguerie !!!!. Il faudrait faire...le marseillaithon !!! Oh moins un championnat tous les 10 ans .....2010...2020...2030...etc....

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Euh....il regarde encore et encore ses cassettes vhs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading