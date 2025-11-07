Rodrygo mis en vente, le Real dévoile son prix

Coup de balai total chez les Brésiliens du Real Madrid, avec la mise en vente de Rodrygo, qui ne parvient pas à s'imposer chez les Merengue. Le prix est étonnant.

Il va y avoir du mouvement dans les mois à venir au sein de l’attaque du Real Madrid. Dans le court terme, Endrick veut partir et un accord total est proche avec l’Olympique Lyonnais pour le voir débarquer sous la forme d’un prêt en janvier. Mécontent de son statut et de son salaire, Vinicius Junior refuse de prolonger et envisage de partir l’été prochain au mercato , que ce soit pour la Premier League, le PSG ou l’Arabie Saoudite si besoin. Un troisième brésilien est concerné. Depuis quelques jours, la presse espagnole évoque la volonté de Rodrygo Goes de changer de statut, lui qui n’a pas la confiance de Xabi Alonso, y compris quand il manque du monde devant.

Rodrygo disponible à prix discount

L’ancien de Santos se lasse de ce qu’il considère comme un manque de considération, alors qu’il y a quelques années il était un joueur pas forcément titulaire, mais très bien inclus dans la rotation et souvent décisif. Son départ ne ferait en tout cas pas pleurer le Real Madrid, qui lui a donné le feu vert pour se trouver un nouveau club. A condition que la somme requise soit atteinte. Et Fichajes dévoile que la Casa Blanca demande « seulement » 50 à 55 millions d’euros pour Rodrygo. Il y a un an de cela, à l’été 2024, Florentino Pérez n’envisageait pas un départ à moins de 90 millions d’euros.

Un tarif qui risque d’éveiller l’appétit de nombreux club, surtout pour un joueur encore jeune (24 ans) et qui possède un contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu’en 2028. Mais le Real Madrid craint que, si les choses continuent ainsi, aucune prolongation ne soit envisagée et que le joueur perde totalement sa valeur dans un an ou deux.

Chelsea serait prêt à bondir sur l’occasion, le club londonien était toujours friand de nouvelles recrues, surtout en attaque. Mais la Premier League risque bien de se réveiller brutalement avec cette mise à prix très basse. Pour le moment, le PSG, qui fut un temps intéressé par Rodrygo, ne s’est pas placé sur le dossier.