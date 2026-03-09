Pour 40 ME, le PSG tente un coup à la Dro Fernandez

Actif sur le marché des jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain a repéré une cible en Grèce. Après l’Espagnol Dro Fernandez cet hiver, le milieu de l’Olympiakos Christos Mouzakitis a également tapé dans l’œil des Parisiens.

Comme beaucoup d’autres écuries européennes, le Paris Saint-Germain a été refroidi par la flambée des prix au mercato . Le club de la capitale ne souhaite plus payer une fortune pour des joueurs confirmés. Pour le conseiller sportif Luis Campos, une partie du plan consiste à dénicher les talents avant leur explosion au plus haut niveau. Le champion d’Europe peut ainsi recruter à des prix raisonnables et son entraîneur Luis Enrique a l’opportunité de façonner des jeunes prometteurs.

Chipé au FC Barcelone cet hiver pour environ 8 millions d’euros, Dro Fernandez représente l’exemple parfait. Une opération que le Paris Saint-Germain va tenter de reproduire avec Christos Mouzakitis (19 ans). Selon les informations de Sportime en Grèce, les Parisiens ont envoyé un scout afin d’observer le milieu de l’Olympiakos. L’actuel leader de Ligue 1 n’en est qu’au stade de l’observation et n’a pas encore réfléchi à une offre éventuelle, peut-être parce que l’international grec (7 sélections), dont le profil aurait été validé par l’entraîneur francilien Luis Enrique, possède déjà une grosse cote sur le marché des transferts.

Comme le Paris Saint-Germain, des clubs comme le Real Madrid, Manchester United, Arsenal ou encore Naples suivent l’évolution du joueur élu Golden Boy Web 2025 par les internautes de Tuttosport. On parle donc d’un jeune talent plus confirmé que Dro Fernandez, et donc forcément plus cher. Sous contrat jusqu’en 2029, Christos Mouzakitis serait disponible pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Il s’agirait d’un investissement énorme et risqué pour un joueur aussi inexpérimenté au plus haut niveau. Les courtisans énumérés vont donc prendre le temps de jauger le potentiel du joyau grec.