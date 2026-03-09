Mouzakitis

Pour 40 ME, le PSG tente un coup à la Dro Fernandez

PSG09 mars , 19:30
parEric Bethsy
0
Actif sur le marché des jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain a repéré une cible en Grèce. Après l’Espagnol Dro Fernandez cet hiver, le milieu de l’Olympiakos Christos Mouzakitis a également tapé dans l’œil des Parisiens.
Comme beaucoup d’autres écuries européennes, le Paris Saint-Germain a été refroidi par la flambée des prix au mercato. Le club de la capitale ne souhaite plus payer une fortune pour des joueurs confirmés. Pour le conseiller sportif Luis Campos, une partie du plan consiste à dénicher les talents avant leur explosion au plus haut niveau. Le champion d’Europe peut ainsi recruter à des prix raisonnables et son entraîneur Luis Enrique a l’opportunité de façonner des jeunes prometteurs.

Chipé au FC Barcelone cet hiver pour environ 8 millions d’euros, Dro Fernandez représente l’exemple parfait. Une opération que le Paris Saint-Germain va tenter de reproduire avec Christos Mouzakitis (19 ans). Selon les informations de Sportime en Grèce, les Parisiens ont envoyé un scout afin d’observer le milieu de l’Olympiakos. L’actuel leader de Ligue 1 n’en est qu’au stade de l’observation et n’a pas encore réfléchi à une offre éventuelle, peut-être parce que l’international grec (7 sélections), dont le profil aurait été validé par l’entraîneur francilien Luis Enrique, possède déjà une grosse cote sur le marché des transferts.
Comme le Paris Saint-Germain, des clubs comme le Real Madrid, Manchester United, Arsenal ou encore Naples suivent l’évolution du joueur élu Golden Boy Web 2025 par les internautes de Tuttosport. On parle donc d’un jeune talent plus confirmé que Dro Fernandez, et donc forcément plus cher. Sous contrat jusqu’en 2029, Christos Mouzakitis serait disponible pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Il s’agirait d’un investissement énorme et risqué pour un joueur aussi inexpérimenté au plus haut niveau. Les courtisans énumérés vont donc prendre le temps de jauger le potentiel du joyau grec.
0
Derniers commentaires

Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

Ahahaha 🏴🇺🇳🚩🏴🏴‍☠️🇺🇳🇺🇳🏁🤡💩

Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

NeyNey est en forme donc inutile de le comparer à Jimmy , le bouffeur de feuille de match … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

On peut le comprendre, il joue beaucoup, et tiens la maison OL, il est un oeu la marque de fabrique, la tete de gondole, et l'element declencheur. Mais ca reste un homme^^

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Oui dire les choses ok. Et franchement. Mais pas besoin d'être irrespectueux. Tu peux dire à quelqu'un que ce qu'il a fait n'était pas intelligent sans le traiter d'abruti. Car au final c'est la même chose qui est dites mais il ne la prendra pas de la même manière. Brusquer quelqu'un c'est le meilleur moyen pour qu'il ne comprenne pas. Donc ne change pas. Il n'aura retenu que l'agression, pas la raison de l'agression. Oui contre Toulouse et encore plus à Bruges ou contre Nantes on a été nul. Je suis complétement d'accord. Mais déjà, pour moi contre Toulouse la défaite est avant tout à cause de Beye. C'est quoi ce milieu qu'il met? Et ces joueurs pourquoi contre Lens ils sont très bons et à Bruges nuls à chier? Ca serait trop simple de croire que c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Pour moi, c'est DZB à Bruges qui a fait une Guardiola et a perdu son équipe qui ne savait pas faire ce qu'il voulait. Alors ok les joueurs sont responsables aussi mais bon, c'est plus compliqué que "vous êtes des merdes". Le rapport avec le fascisme c'est de penser et dire qu'une personne est une merde. Le fascisme pense qu'il y a des êtres inférieur qui ne méritent pas le respect. Tout être humain mérite le respect. Le rapport c'est que le fascisme pense que l'autoritarisme, la violence, fait plier tout le monde et que c'est la solution pour obtenir ce qu'il veut, l'ordre et que chacun reste à la place qu'il a décidé. L'anti-fascisme c'est le respect et l'éducation pour tous. Tout les êtres humains sont égaux, et il n'y a ni sur-homme ni sous-homme, juste des Hommes.

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Pauvre petit chou. Pour chialer et simuler t'es toujours en forme par contre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

