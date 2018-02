Riyad Mahrez est dégoûté de Leicester après le mercato

Dans : Mercato, Premier League.

Déterminé à quitter Leicester City, Riyad Mahrez (26 ans) n’est pas parvenu à ses fins cet hiver. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

En fin de mercato, le milieu offensif a officiellement demandé un bon de sortie. Mais il ne s’est pas arrêté là. L’international algérien a également séché l’entraînement de mardi, ce qui a particulièrement agacé ses coéquipiers et ses dirigeants. Résultat, l’ancien Havrais n’était pas convoqué pour le match contre Everton (2-1 pour les Toffees) mercredi. Et comme pour répondre aux actes de son joueur, Leicester a refusé les quatre offres de Manchester City dont la dernière qui atteignait 74 M€ plus un joueur ! De quoi frustrer le natif de Sarcelles.

« Riyad est très abattu après ce qu'il s'est passé ces derniers jours, a confié un ami de Mahrez à Sky Sports. Il ne comprend pas la décision de Leicester. C'est le quatrième mercato où Leicester lui dit qu'il peut partir. Le club aurait fait un bénéfice de 59 millions de livres (environ 67 M€) sur son transfert. Il a tout donné pour Leicester afin de partir cet hiver. Rejoindre Manchester City pour travailler avec Pep Guardiola aurait été un rêve pour lui. » Convoité par de nombreux cadors depuis le titre en 2016, l’ailier des Foxes n'est pas certain de revoir une telle opportunité. Il ne cache en tout cas désormais plus son mécontentement, et a encore une fois zappé l'entrainement du club ce jeudi matin...