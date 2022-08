Rennes-Nice : Le deal Gouiri-Laborde est conclu

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Il ne reste plus que quelques heures dans ce mercato estival, qui clôturera ses portes ce 1er septembre à 23h. Un échange XXL entre Gaëtan Laborde et Amine Gouiri est toujours en préparation.

Les fins de mercato sont toujours des périodes excitantes pour les joueurs, les clubs et les supporters. La Ligue 1 devrait se montrer particulièrement active ces prochaines heures pour ficeler les derniers deals, ô combien importants pour le reste de la saison à venir. Le Stade Rennais et Nice, deux équipes qualifiées en coupe d'Europe, respectivement en Ligue Europa et en Ligue Europa Conference, veulent boucler le plus vite possible une opération de grande ampleur. En effet, Gaëtan Laborde et Amine Gouiri seront échangés avec en plus une somme d'argent donnée par les Bretons aux Aiglons.

Laborde attendu à Nice ce mercredi

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! Accord TROUVÉ Nice-Rennes pour Amine Gouiri ! 🇫🇷



Gaëtan Laborde fera lui le chemin inverse.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/j6X9POqoEE — BeFootball (@_BeFootball) August 30, 2022

Selon les informations de Foot Mercato, ce deal XXL commence à prendre forme. Rennes et Nice viennent de tomber d'accord pour l'arrivée de Gaëtan Laborde contre un chèque de 20 millions d'euros. Il faut désormais que l'ancien de Montpellier trouve un accord avec les Azuréens. Dans l'autre sens, Amine Gouiri a lui déjà un accord avec Rennes et attend celui entre les clubs. RMC indique de son côté que Gaëtan Laborde, malgré l'intérêt de l'OM, n'est plus qu'à quelques détails près de rejoindre les Aiglons, puisqu'il est attendu à Nice dans la journée pour passer sa visite médicale. Une arrivée qui débloquera ensuite celle de Gouiri à Rennes. A noter que, toujours d'après RMC, un autre joueur va signer à Nice ce mercredi : Joe Bryan (Fulham, 28 ans). Le latéral gauche anglais viendra pour concurrencer Melvin Bard. L'OGC Nice compte par la suite continuer de travailler sur le marché des transfert. Lucien Favre veut renforcer son effectif, alors que Calvin Stengs est parti ces dernières heures du côté d'Anvers sous la forme d'un prêt.