Real : Un Français pour suppléer Benzema, ce n’est pas Mbappé

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid affrontera Leipzig en Ligue des Champions. L’occasion pour le club merengue de discuter de Christopher Nkunku avec les dirigeants allemands.

Assez calme sur le marché des transferts ces dernières années, le Real Madrid s’est réveillé cet été en recrutant Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger pour renforcer son secteur défensif. L’été prochain, le club merengue devrait en revanche investir afin d’améliorer son attaque. On le sait, la priorité du Real Madrid se nommait Kylian Mbappé il y a encore quelques semaines. L’attaquant du PSG a finalement prolongé dans la capitale française, un coup dur pour le Real Madrid, qui n’a plus l’intention de retenter sa chance dans ce dossier avant plusieurs années. Un autre joueur de l’Equipe de France intéresse en revanche le Real selon les informations du site Diario GOL. Il s’agit de Christopher Nkunku, que l’équipe de Carlo Ancelotti va rencontrer mercredi soir à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.

Le Real Madrid à fond sur Nkunku ?

A en croire les informations du média espagnol, Florentino Pérez va profiter de la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig ce mercredi afin d’amorcer le sujet avec les dirigeants du club allemand. L’idée du président madrilène est d’officialiser l’intérêt du Real pour Christopher Nkunku, et de commencer à évoquer le prix de l’international français, qui sort de deux saisons époustouflantes en Bundesliga. Bien qu’il ne soit pas un véritable avant-centre, Christopher Nkunku est perçu par le Real Madrid comme un joueur capable de suppléer Karim Benzema dans une position de faux numéro neuf et bien sûr de s’associer à l’attaquant de l’Equipe de France. Le média croit par ailleurs savoir que Florentino Pérez ne s’interdit pas un énorme coup de poker en tant de recruter Christopher Nkunku… dès le mois de janvier, soit après la Coupe du monde. Cela serait, il faut bien le dire, un coup énorme de la part du champion d’Espagne en titre.