Real : Trop fort mais trop vieux, Benzema mis en vitrine

Dans : Mercato.

Freiné dans son élan par une blessure musculaire pendant un peu moins d’un mois, Karim Benzema est de retour à son meilleur niveau sous le maillot du Real Madrid.

Depuis le 8 novembre dernier, l’attaquant français n’avait plus retrouvé le chemin des filets. Blessé puis muet pour son retour la semaine passée, le joueur de 32 ans a rapidement fait taire les premières critiques. En marquant un doublé face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions mercredi (2-0), l’ancien buteur de l’OL a permis à son Real de se qualifier pour les huitièmes de finale, avec la première place de son groupe en prime. Une sacrée performance lors de laquelle KB9 a paradé. Histoire d'envoyer un message à Florentino Pérez ? Sûrement, car si Zinedine Zidane compte beaucoup sur son compatriote cette saison et aussi pour la suite, le président madrilène a, lui, envie de passer à autre chose.

En effet, selon Diariogol, le Real n’a pas l’intention de prolonger le bail de Benzema, qui court jusqu’en 2022. Tout simplement parce que Pérez a d’autres plans en tête. Pour le boss du Real, Benzema sera tout simplement un actif vendable lors du prochain mercato estival. À un an de la fin de son contrat, KB9 sera donc peut-être poussé vers la sortie, histoire de faire rentrer de l’argent dès 2021. Des liquidités toutes fraîches qui permettraient au Real d’investir à bloc sur les deux priorités offensives du futur, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland. Des attaquants pour lesquels Madrid devra sortir plus de 300 millions d’euros. Afin de réussir son nouveau rêve galactique, le Real devra donc vendre certains cadres de son équipe, et Benzema pourrait faire partie des sacrifiés… Et si cela venait à être le cas, KB9 pourrait bien rendre un autre club européen heureux.