Real Madrid : Un autre traitre à Chelsea ?

Enzo Fernandez va au clash avec Chelsea, voulant rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le milieu argentin n'est pas le seul joueur des Blues à rêver des Merengue. Moises Caicedo a formulé son vœu du bout des lèvres.

Chelsea a attiré des dizaines et des dizaines de joueurs ces dernières années. Les Blues vont peut-être devoir gérer un exode maintenant. Le premier à réclamer son bon de sortie s'appelle Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin veut aller en Espagne et plus précisément au Real Madrid. Un ultimatum qui pousse Liam Rosenior à l'écarter du groupe temporairement . Impossible de lâcher aussi facilement un joueur acheté 121 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2032.

Caicedo au Real, il ouvre aussi la porte

Le dossier Fernandez s'annonce difficile à gérer pour Chelsea. Cela ne s'arrangera pas s'il influence d'autres cadres du vestiaire. Autre transfert XXL du club londonien (116 millions d'euros), Moises Caicedo a du mal à cacher son admiration pour le Real. En visite à Madrid pour le match amical Maroc-Equateur dans le stade de l'Atletico, le milieu équatorien a été interrogé par AS. Il a admis être tenté par le projet madrilène, rêvant d'imiter l'une de ses idoles Claude Makélélé.

« On ne sait jamais dans le football, n'est-ce pas ? J'ai un contrat avec Chelsea pour le moment. Franchement, je n'ai pas vraiment pensé à un autre club, à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir. J'ai un contrat et je veux continuer à jouer aussi longtemps que Dieu me le permettra. Après, on verra bien. J'ai un contrat, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Qui sait quelles surprises nous attendent ? », a t-il confié au quotidien espagnol. Sous contrat jusqu'en 2031, il sera toutefois très difficile à exfiltrer pour le Real.