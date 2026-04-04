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Moises Caicedo

Real Madrid : Un autre traitre à Chelsea ?

Mercato04 avr. , 11:00
parMehdi Lunay
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Enzo Fernandez va au clash avec Chelsea, voulant rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le milieu argentin n'est pas le seul joueur des Blues à rêver des Merengue. Moises Caicedo a formulé son vœu du bout des lèvres.
Chelsea a attiré des dizaines et des dizaines de joueurs ces dernières années. Les Blues vont peut-être devoir gérer un exode maintenant. Le premier à réclamer son bon de sortie s'appelle Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin veut aller en Espagne et plus précisément au Real Madrid. Un ultimatum qui pousse Liam Rosenior à l'écarter du groupe temporairement. Impossible de lâcher aussi facilement un joueur acheté 121 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2032.

Caicedo au Real, il ouvre aussi la porte

Le dossier Fernandez s'annonce difficile à gérer pour Chelsea. Cela ne s'arrangera pas s'il influence d'autres cadres du vestiaire. Autre transfert XXL du club londonien (116 millions d'euros), Moises Caicedo a du mal à cacher son admiration pour le Real. En visite à Madrid pour le match amical Maroc-Equateur dans le stade de l'Atletico, le milieu équatorien a été interrogé par AS. Il a admis être tenté par le projet madrilène, rêvant d'imiter l'une de ses idoles Claude Makélélé.
« On ne sait jamais dans le football, n'est-ce pas ? J'ai un contrat avec Chelsea pour le moment. Franchement, je n'ai pas vraiment pensé à un autre club, à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir. J'ai un contrat et je veux continuer à jouer aussi longtemps que Dieu me le permettra. Après, on verra bien. J'ai un contrat, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Qui sait quelles surprises nous attendent ? », a t-il confié au quotidien espagnol. Sous contrat jusqu'en 2031, il sera toutefois très difficile à exfiltrer pour le Real.
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Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Marseille a 250 bar de budget.. Lens 50 ! Merci a plus .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

aariver à la 30 eme journée pour dire ça..... avec du fric illimité. Avoue que ça fait pitié non? et tu vas aussi t estasier qd vous battrez Liverpool? vu leur match pitoyable encore cet aprem... des exploits !

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et ce soir si lille gagne on aurait fait un grand pas vers le 14 ème titre .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et c est bien dommage.....car la page PSG epoque canal plus et meme avant sera définitivement effacer ......si le PSG quitte le PARC.

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Euh, ça fait 10 fois que tu postes la même chose et visiblement personne ne veut en parler … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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