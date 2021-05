Real Madrid : Gareth Bale gratuit, le bon plan d'Ancelotti

Dans : Mercato.

Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues, Gareth Bale réalise une belle saison en prêt à Tottenham.

Après une saison quasiment blanche au Real Madrid, l’attaquant gallois est parvenu à se relancer. Sous contrat avec les Merengue jusqu’en juin 2022, il ne figure pas dans les petits papiers de Zinedine Zidane pour l’avenir. Plus que jamais, l’avenir de Gareth Bale devrait donc s’écrire en Premier League. A en croire la presse anglaise, Tottenham dispose d’une option pour obtenir le prêt de Gareth Bale une seconde année consécutive. Mais selon les informations du journaliste Eduardo Inda, une vieille connaissance de l’attaquant du Real Madrid aimerait l’attirer dans ses filets lors du prochain mercato. Et cette marque d’intérêt ne manquera pas de susciter la curiosité de Gareth Bale puisque c’est son ancien entraîneur Carlo Ancelotti qui souhaite le recruter à Everton.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022

Un an après avoir récupéré James Rodriguez pour zéro euro en provenance du Real Madrid, les Toffees aimeraient refaire le même coup, cette fois avec Gareth Bale. « Ancelotti veut recruter Bale, c’est un joueur qu’il a beaucoup aimé quand ils ont travaillé ensemble au Real Madrid. Il veut le faire venir à Everton » a confirmé l’insider dans l’émission El Chiringuito de Jugones. Reste maintenant à voir si de son côté, le Real Madrid acceptera de libérer Gareth Bale pour se débarrasser définitivement de son salaire colossal, ou si Florentino Pérez tentera de profiter de la belle saison du Gallois à Tottenham pour espérer une vente avec une indemnité de transfert intéressante. Enfin, l’avis de Gareth Bale sera déterminant. L’attaquant des Spurs pourrait privilégier une seconde année en prêt à Tottenham ou tenter de regagner sa place au Real Madrid, plutôt que de jouer pour Carlo Ancelotti à Everton. L’idée du « Mister » italien ne manquera en tout cas pas de faire réagir et Everton réalisera de toute évidence un très gros coup en rassemblant Bale et James en l’espace de deux mercatos.