Real Madrid : Courtois explique ce qui va se passer au mercato

Solide gardien de Chelsea, Thibaut Courtois est annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis des mois désormais. Et le portier belge ne fait rien pour calmer la rumeur, lui qui n’a plus qu’un an de contrat et tarde à prolonger avec le champion d’Angleterre. Interrogé par la Cadena Cope sur son avenir, le Diable Rouge ne cache pas son envie de retourner à Madrid, lui qui s’est révélé à l’Atletico, et où sa famille vit toujours. Tout en essayant de ne pas froisser le club londonien, Courtois a bien fait comprendre qu’il s’attendait à un petit coup de fil du président du Real Madrid.

« Je n'ai pas tranché pour mon futur. J'ai dit que mon cœur était à Madrid et les gens l'ont mal interprété. Il me reste un an de contrat ici, je suis heureux et je discute pour prolonger. Chelsea m'a apporté son soutien depuis toujours et je ne l'oublie pas. Je ne crois pas que le président du Real Florentino Pérez va m'appeler, il va appeler mon représentant qui va l'écouter », a expliqué le dernier rempart de Chelsea, qui a au moins le mérite d’envoyer un message clair à tout le monde.