Real et le PSG, Haaland y pense très fort en signant à City

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur d’une nouvelle saison incroyable avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland va poursuivre sa carrière sous le maillot de Manchester City à partir de la saison prochaine. Avant de rejoindre un jour le PSG ou le Real Madrid ? L’attaquant norvégien s’est en tout cas laissé une porte ouverte.

Contrairement au dossier Kylian Mbappé, le feuilleton Erling Haaland est d’ores et déjà terminé avant même d’avoir commencé. Puisqu’en cette fin de saison, Erling Haaland a déjà choisi son futur club. En effet, cette semaine Manchester City a officialisé la prochaine arrivée du goleador norvégien. Un transfert bien négocié par les Citizens, sachant qu’Haaland va quitter Dortmund pour 60 millions d’euros, alors que sa valeur marchande est de plus de 100 ME. Mais ce départ à faible prix est la résultante d’une clause dans son contrat. Une spécialité du Norvégien, qui avait déjà quitté Salzbourg pour Dortmund contre 20 ME dans le cadre d’un accord avec son ancien club. Une tendance qui va se poursuivre puisque dans son nouveau contrat avec Man City, Haaland aura là aussi une clause de transfert plus qu’abordable, vu qu’elle a été fixée à 150 ME.

En 2024, Haaland sera disponible pour 150 ME

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

Selon le média allemand Bild, cette clause libératoire sera déclenchée en 2024, quand Haaland aura joué deux saisons dans le club de Premier League. Dans les faits, si Haaland a envie de partir à ce moment-là et qu’un club trouve un accord avec lui, le buteur sera disponible à ce prix-là. Un potentiel transfert que les Skyblues ne pourraient alors pas contrecarrer. Mais pour faire venir Haaland, City a bel et bien accepté cette clause, au contraire du Real Madrid. Florentino Perez n’étant effectivement pas du tout chaud à l’idée de signer ce type d’accord avec Haaland. Quoi qu’il en soit, cette clause libératoire pourra faire le bonheur de grands clubs européens, comme le PSG, qui auront ainsi un buteur de classe mondiale à un prix correct dans deux ans. En attendant, Haaland va tenter de s'acclimater à Manchester, où il touchera un salaire mensuel de 1,7 ME, soit le plus gros chèque du club avec Kevin De Bruyne. Sous les ordres de Pep Guardiola, il essayera de confirmer son énorme début de carrière pour devenir le meilleur joueur du monde aux côtés de Kylian Mbappé.