Malgré des performances décevantes et des intérêts de plusieurs clubs de Premier League cet été, Illya Zabarnyi va rester au PSG. Luis Enrique compte sur l’international ukrainien, à qui il espère faire passer un cap.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à dépenser 65 millions d’euros pour s’offrir le très réputé Illya Zabarnyi, qui sortait d’une saison pleine d’espoirs à Bournemouth en Premier League. L’international ukrainien de 23 ans était perçu par le board parisien comme le futur successeur de Marquinhos, un statut bien difficile à assumer pour le natif de Kiev. En grande difficulté à l’occasion de sa première saison, celui qui compte 58 sélections avec l’Ukraine n’a jamais semblé en mesure de bousculer la hiérarchie.

« Zabarnyi reste au PSG cette saison. Certaines sources ci et là évoquent un départ, n’ayez aucun doute il reste bien au PSG » a publié le compte spécialisé sur X. Il ne sera donc pas nécessaire de guetter les informations autour d’Illya Zabarnyi en cette fin de Les premiers matchs disputés en 2026-2027 n’augurent rien de différent et Zabarnyi va encore devoir se contenter des miettes derrière Marquinhos et Pacho. Un départ a même été évoqué en Premier League, où plusieurs clubs dont Tottenham ont pensé à lui. Un transfert n’est toutefois pas à l’ordre du jour selon les informations du compte spécialisé La Source Parisienne.a publié le compte spécialisé sur X. Il ne sera donc pas nécessaire de guetter les informations autour d’Illya Zabarnyi en cette fin de mercato puisque la décision de le conserver a été actée en interne.

Luis Enrique veut garder Zabarnyi

Malgré des prestations décevantes, Luis Enrique continue de croire en lui et juge surtout que sa polyvalence est intéressante tant que le Paris SG n’a pas recruté de doublure à Achraf Hakimi sur le côté droit. Même si l’option Warren Zaïre-Emery sera sans doute privilégiée en cas d’absence du Marocain, Zabarnyi a démontré à certaines occasions qu’il pouvait dépanner tant bien que mal comme latéral. Un argument de poids pour les dirigeants parisiens, qui savent de toute façon qu’ils vendraient l’Ukrainien à perte cet été, un an après l’avoir recruté pour 65 millions d’euros et alors qu’il vient de boucler une saison décevante.