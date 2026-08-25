Canal+ de retour en Ligue 1, une réunion secrète qui change tout

La LFP va lancer dans quelques semaines un appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 jusqu'en 2029. Le grand patron de Canal+ a renoué le dialogue avec Vincent Labrune et cela change tout.

Malgré le lancement de sa propre plateforme, Ligue 1+, qui diffuse désormais l'intégralité des matchs de Ligue 1, la LFP est loin d'avoir réglé son problème de droits télévisés. Car les sommes qui reviennent aux clubs restent modestes, d'autant qu'elles sont cette saison amputées de deux manques à gagner de taille, les 78,5ME annuels que versait Bein Sport pour son affiche du samedi 17 heures, et les 85 millions lâchés par DAZN pour se libérer de son contrat il y a un peu plus d'un an. Dans ce contexte tendu, l'instance toujours dirigée par Vincent Labrune a choisi de prendre les devants, avec un appel d'offres qui devrait être lancé dès le mois d'octobre pour des droits de 2029 à 2034. C'est du moins ce qu'affirme Etienne Moatti dans L'Equipe.

Canal+ de retour dans le dossier des droits TV

Pour faire cet appel d'offres, et éviter que cela tourne au fiasco, Olivier Bramly, le nouveau patron de LFP Media, a eu des rendez-vous avec Apple, Netflix, Amazon ou Paramount. Mais aussi et surtout Canal+. Fâché contre la Ligue 1 et surtout avec le patron de la LFP, Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée, a été reçu et informé des intentions de la LFP, le fil ayant déjà été renoué quelques mois plus tôt lors d'un échange avec Vincent Labrune en personne. Un changement d'ambiance qui peut forcément changer la donne.

Du côté des dirigeants du foot français, on veut croire que le climat s'est apaisé avec le diffuseur historique de la Ligue 1, et même avec Bein Sports, qui a également été prévenu de ce qui se préparait. La Ligue s'appuie aussi sur la nouvelle loi sur la gouvernance du sport professionnel, qui autorise de nouveau la vente des droits en un seul lot, ce qui était interdit depuis des années. De quoi, peut-être, convaincre un poids lourd de miser sur la L1 s'il a la garantie de l'exclusivité. Comme c'est d'ailleurs le cas pour Canal+ avec les coupes européennes.