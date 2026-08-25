Officiel : Savinho signe à Tottenham

Officiel : Savinho signe à Tottenham

Premier League25 août , 11:38
parHadrien Rivayrand
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Savinho est un nouveau joueur de Tottenham. Les Spurs ont officialisé ce mardi son arrivée en provenance de Manchester City. Le montant du transfert est estimé à 87,5 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 11,5 millions d'euros de bonus.
Le Brésilien a notamment déclaré après sa signature : « Ça a pris un certain temps, mais je suis très heureux d’être ici. C’est une formidable opportunité dans un club exceptionnel, avec l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »
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Enfin faire payer un joueur avec un potentiel fou, tu le veux tu payes

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Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!

OL : 40 ME ou rien, Lyon gagne la bataille

On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

TV : Ligue1+ a perdu des centaines d’abonnés pendant l’été

Le problème de cette chaine c'est surtout le fait que la Ligue est devenue inintéressante car toute la France sita que le PSG sera à nouveau champion de France dès le départ. Pourquoi pays 20 euros pendant 12 mois pour voir des matches qui finalement qui n'ont aucun intérêt. Simplement le fait de suivre une équipe et c'est tout.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Je pense que c'est trop tôt dans un sens comme dans un autre. C'est le début du championnat. Et comme tu le soulignes le mercato n'est pas terminé, pour l'OM et Monaco. Il faut le temps de lancer une dynamique. Et selon si cette dynamique est positive ou négative, on saura.

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