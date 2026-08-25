Officiel : Savinho signe à Tottenham

Savinho est un nouveau joueur de Tottenham. Les Spurs ont officialisé ce mardi son arrivée en provenance de Manchester City. Le montant du transfert est estimé à 87,5 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 11,5 millions d'euros de bonus.

Le Brésilien a notamment déclaré après sa signature : « Ça a pris un certain temps, mais je suis très heureux d’être ici. C’est une formidable opportunité dans un club exceptionnel, avec l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »