Rayan Cherki au PSG, Mbappé prend position !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La rumeur de l'intérêt du PSG pour Rayan Cherki est désormais une information avérée. L'OL résiste à deux assauts pour sa pépite, mais Kylian Mbappé a validé cette arrivée qui ferait sensation.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais au coeur d’un des transferts les plus surprenants de ces dernières années, c’est parti pour quelques jours de folie avec la rumeur de l’arrivée de Rayan Cherki dans la capitale. Longtemps considéré comme le prodige qui pouvait remettre l’OL dans le droit chemin et en faire de nouveau un candidat aux places européennes, le jeune gaucher ne parvient pas à convaincre totalement depuis son éclosion. Ni Peter Bosz ni Laurent Blanc ne lui font une confiance totale, même si son temps de jeu va en grandissant ces derniers mois. Mais le PSG a ciblé Cherki depuis plusieurs années, et estime qu’il est désormais l’heure de passer à l’action.

Le PSG a besoin de Cherki

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Plusieurs raisons à cela. Tactiquement, Christophe Galtier aimerait pouvoir évoluer dans un 4-4-2 pour varier ses options, et a besoin d’un joueur capable d’évoluer à droite en rentrant vers son pied gauche, ce que Cherki sait faire même s’il apprécie surtout d’être dans l’axe. Ensuite, Luis Campos aimerait poursuivre sa politique de « franciser » le vestiaire parisien, et un jeune talent tricolore serait apprécié en ce sens. Enfin, le Paris SG est persuadé que dans un environnement plus positif, avec une équipe qui domine ses matchs, le milieu de l’OL pourrait se mettre bien plus à son avantage et faire exploser son talent, mème avec un rôle de joker.

Mbappé a un faible pour Cherki

Résultat, Le Parisien et L’Equipe l’affirment conjointement, le PSG a déjà cherché à deux reprises à convaincre l’OL de lui céder sa pépite. Jean-Michel Aulas sait que le dossier est sensible, et il a démenti publiquement toute volonté lyonnaise de vendre Rayan Cherki. A cinq jours d’écart, les offres parisiennes ont été repoussées par l’OL. Il faut dire que pour le moment, le Paris SG n’a probablement pas mis le paquet pour faire venir l’international espoirs. Le Parisien affirme que le PSG aura du mal à monter à plus de 10 voire 15 millions d’euros. Luis Campos aimerait un prêt avec option d’achat, mais au niveau de l’image, Jean-Michel Aulas sait que ce type de transaction serait catastrophique. Surtout que, si jamais les Lyonnais décidaient de vendre leur joueur de 19 ans, ce serait pour un montant d’au moins 20 millions d’euros, pour un élément encore sous contrat pendant un an et demi.

Cherki viens rejoindre Mbappe au PSG mn pote pic.twitter.com/WdxlNMcoXm — ‏ًً (@RioMalaa) January 25, 2023

Un dossier actif donc, mais pour le moment un peu coincé. Un joueur peut débloquer cette situation, puisque Kylian Mbappé a son mot à dire. L’international français apprécie beaucoup Rayan Cherki, et les deux joueurs échangent régulièrement, comme l’avait confié le Lyonnais il y a quelques temps. L’attaquant du PSG estime qu’une telle arrivée serait bénéfique au groupe, à l’équipe, et aussi au vestiaire qui n’est plus vraiment dominé comme avant par le gang des « hispaniques ». L’avis de Kylian Mbappé pourrait compter, notamment auprès de Luis Campos, qui sait qu’il n’a pas le budget cet hiver pour recruter du lourd, mais pourrait bien mettre le paquet pour aller chercher l’une des pépites du championnat de France.