Rashford sacrifie son salaire pour signer au Barça

Dans une impasse à Manchester United, Marcus Rashford a réussi à se relancer grâce à son prêt à Aston Villa au mercato hivernal.

Joueur important aux yeux d’Unai Emery chez les Villans, l’attaquant anglais de 27 ans a notamment livré une excellente prestation face au Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions. Marcus Rashford a prouvé à ceux qui doutaient de lui qu’il en avait encore sous la semelle et qu’il ne fallait pas grand chose, finalement, pour qu’il retrouve son meilleur niveau. La question qui se pose à présent Outre-Manche est de savoir comment va se dessiner l’avenir de Marcus Rashford.

