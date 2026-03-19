Rashford au Barça pour zéro euro, le coup du siècle

Sans être un titulaire indiscutable aux yeux d’Hansi Flick, Marcus Rashford réalise une belle saison au FC Barcelone. Le club catalan souhaite le conserver la saison prochaine… mais sans se ruiner.

Avec 10 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, on peut dire que Marcus Rashford fait bonne impression pour sa première année au FC Barcelone. Des doutes entouraient l’arrivée de l’international anglais en Catalogne il y a un an, et le joueur prêté par Manchester United a réussi à les balayer. Sans être un titulaire indiscutable puisque Raphinha et Lamine Yamal sont intouchables, l’Anglais a réussi à se montrer précieux.

Ses entrées en jeu sont souvent bonnes et sa polyvalence offre de vraies possibilités à Hansi Flick, qui peut l’utiliser à gauche, à droite ou en tant que numéro neuf. Le joueur de 28 ans se plaît à Barcelone et aimerait y rester la saison prochaine. Cela tombe bien, TalkSport révèle que le champion d’Espagne en titre a également l’intention de conserver Marcus Rashford.

Mais alors que le Barça dispose d’une option d’achat à 30 millions d’euros pour recruter la star anglaise à Manchester United, Joan Laporta a une autre idée en tête. Avec son directeur sportif Deco, le président réélu à la tête du FC Barcelone souhaite renégocier avec Manchester United. L’objectif est de trouver un accord avec les Red Devils pour un second prêt de Marcus Rashford, mais cette fois avec une option d’achat quasiment automatique au terme de la saison 2026-2027. La stratégie de Barcelone est très claire : conserver l’attaquant formé à Manchester United en retardant d’un an le paiement de son option d’achat.

L'idée du Barça pour garder Rashford

Du côté des Red Devils, on réfléchit encore à cette possibilité. Le club anglais aurait clairement préféré un transfert dès cet été afin de toucher l’argent de la vente de Marcus Rashford. Mais l’option proposée par le Barça présente au moins l’avantage de sécuriser une rentrée d’argent dans un an à Manchester United. Les négociations vont se poursuivre mais de son côté, Marcus Rashford n’envisage pas autre chose que de rester à Barcelone la saison prochaine. Il suffit maintenant que tout le monde se mette d’accord sur les conditions de son futur prêt ou de son futur transfert.