Rashford ICONSPORT_361561_0024

Rashford au Barça pour zéro euro, le coup du siècle

Mercato19 mars , 18:30
parCorentin Facy
0
Sans être un titulaire indiscutable aux yeux d’Hansi Flick, Marcus Rashford réalise une belle saison au FC Barcelone. Le club catalan souhaite le conserver la saison prochaine… mais sans se ruiner.
Avec 10 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, on peut dire que Marcus Rashford fait bonne impression pour sa première année au FC Barcelone. Des doutes entouraient l’arrivée de l’international anglais en Catalogne il y a un an, et le joueur prêté par Manchester United a réussi à les balayer. Sans être un titulaire indiscutable puisque Raphinha et Lamine Yamal sont intouchables, l’Anglais a réussi à se montrer précieux.
Ses entrées en jeu sont souvent bonnes et sa polyvalence offre de vraies possibilités à Hansi Flick, qui peut l’utiliser à gauche, à droite ou en tant que numéro neuf. Le joueur de 28 ans se plaît à Barcelone et aimerait y rester la saison prochaine. Cela tombe bien, TalkSport révèle que le champion d’Espagne en titre a également l’intention de conserver Marcus Rashford.
Mais alors que le Barça dispose d’une option d’achat à 30 millions d’euros pour recruter la star anglaise à Manchester United, Joan Laporta a une autre idée en tête. Avec son directeur sportif Deco, le président réélu à la tête du FC Barcelone souhaite renégocier avec Manchester United. L’objectif est de trouver un accord avec les Red Devils pour un second prêt de Marcus Rashford, mais cette fois avec une option d’achat quasiment automatique au terme de la saison 2026-2027. La stratégie de Barcelone est très claire : conserver l’attaquant formé à Manchester United en retardant d’un an le paiement de son option d’achat.

L'idée du Barça pour garder Rashford 

Du côté des Red Devils, on réfléchit encore à cette possibilité. Le club anglais aurait clairement préféré un transfert dès cet été afin de toucher l’argent de la vente de Marcus Rashford. Mais l’option proposée par le Barça présente au moins l’avantage de sécuriser une rentrée d’argent dans un an à Manchester United. Les négociations vont se poursuivre mais de son côté, Marcus Rashford n’envisage pas autre chose que de rester à Barcelone la saison prochaine. Il suffit maintenant que tout le monde se mette d’accord sur les conditions de son futur prêt ou de son futur transfert.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362026_0036
OL

OL-Celta : Stéphane Guy sort une dinguerie au bout de 2 minutes

Sulc OL
OL

OL : Le retour de Sulc est fêté jusqu’en Angleterre

can
Foot Mondial

Furieux, le Sénégal menace de quitter l’Afrique

Fil Info

19 mars , 18:58
OL-Celta : Stéphane Guy sort une dinguerie au bout de 2 minutes
19 mars , 18:00
OL : Le retour de Sulc est fêté jusqu’en Angleterre
19 mars , 17:40
Furieux, le Sénégal menace de quitter l’Afrique
19 mars , 17:34
OL - Celta Vigo : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
19 mars , 17:20
Real : C'est la grosse tuile pour Thibaut Courtois !
19 mars , 17:00
PSG : Barcola Ballon d’Or, ça devient sérieux
19 mars , 16:40
L'OM et Aguerd voient leur objectif s'envoler
19 mars , 16:20
La France perd Bouaddi, Zidane intervient

Derniers commentaires

OL - Celta Vigo : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Catastrophique entame de match

OL - Celta Vigo : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Allez bonne soirée :)

OL - Celta Vigo : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Rouge Niakate

OL - Celta Vigo : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

super ... notre meilleur DC ... bj Niak

OL-Celta : Stéphane Guy sort une dinguerie au bout de 2 minutes

Il faisait écho à la semaine dernière bande de crétins, concernant le coup donné par Tagliafico il a admis juste après que c'était bien réel.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading